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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وتحديدًا من غد الجمعة الموافق 22 مارس إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 25 مارس، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. 

وعلى الرغم من انتهاء فصل الشتاء رسميًا، حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من هبات قوية للرياح المتفرقة على الوجه البحري، خاصة شمال الدلتا في محافظات كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، شمال البحيرة، الإسكندرية، وبورسعيد.

 

تقلبات جوية حادة وسريعة

وقال خبراء هئية الأرصاد إنه عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة، فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، وفق بيان هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حالة الطقس يوم الجمعة 22 مارس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم غدٍ الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

كما يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات مصر ومدنها

القاهرة 22 - 13 
العاصمة الادارية 22 -13 
6 أكتوبر 23 - 14 
بنها 22 -13 
دمنهور 22 - 14 
وادى النطرون 23 -13 
كفر الشيخ 20 -12 
المنصورة 22 -13 
الزقازيق 22 -14 
شبين الكوم 22 -13 
طنطا 21 - 13 
دمياط 20 -12 
بورسعيد 21 - 13 
الإسماعيلية 22 - 13 
السويس 22 - 13 
العريش 21 -12

الأرصاد هئية الأرصاد الطقس درجات الحرارة الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة

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