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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعاني من التلعثم والنسيان| شوبير يكشف تطورا مفاجئا في حالة أحمد رفعت

احمد شوبير
احمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، في الساعات الماضية، وذلك بعد قضائه أكثر من 10 أيام في المستشفى على أثر تعرضه للغيبوبة بعد إصابته بأزمة قلبية .

وقال "شوبير" في تصريحات تلفزيونية "حالة أحمد رفعت تحسنت، وبدأ في الحديث بشكل طبيعي، قد يكون هناك بعض التعلثم واللغبطة والنسيان لأنه خارج من أزمة صحية عنيفة، الحالة الإجمالية لم نصبح في مرحلة الخطر والحالة مستقرة»

وأضاف: "لا توجد أجهزة تنفس، الغسيل الكلوي توقف، ودخول أحمد رفعت دورة المياة أصبح أفضل بنسبة جيدة، الأمور تسير من حسن إلى أحسن، وبدأت حركة خفيفة، والأطباء دائم متابعة الحالة".

وأتم: "أحمد رفعت أكل بعض المأكولات الخفيفة مثل الجيلي، يرى أيضًا والدته، الزيارة ممنوعة في المستشفى لكن الوحيدة المسموح لها هي والدته، وأحيانًا أخيه".

وتعرض أحمد رفعت يوم الأثنين من الأسبوع الماضي 11 مارس، لغيبوبة أثناء مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، في الدوري، على استاد الإسكندرية قبل أن يدخل المستشفى ويمكث لأيام في حالة غيبوبة قبل أن يبدأ الاستفاقة ورفع أجهزة التنفس من عليه في الأيام الماضية.

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