11 يوم راحة في أبريل.. والقانون يحرم هؤلاء من إجازة عيد الفطر

11 يومًا إجازات خلال شهر أبريل ومنها إجازة عيد الفطر 2024 يحصل عليها الموظفون، بجانب العطلات الأسبوعية وإجازة العيد، ومن المنتظر أن تصدر الحكومة قرارًا بتحديد أيام تلك الإجازات الخاصة بالعيد، التي تضاف إلى العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون، وتأتي بخلاف الإجازات السنوية.

وبالتزامن مع إجازة عيد الفطر 2024 وإجازة شهر أبريل، تمنح الإجازات للموظفين سواء في الأعياد الدينية أو الوطنية أو المناسبات الاجتماعية، ووتكون بأجر كامل، حيث يصدر بها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء فيما يخص موظفي القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن وزير العمل، فيما يخص العاملين بالقطاع الخاص.

إجازات شهر أبريل 2024

ويمنح القانون للموظفين حق الحصول على إجازة شهر أبريل وإجازة عيد الفطر 2024 سواء عطلات أسبوعية أو إجازات رسمية بمناسبة العيد، أو أيضًا الحصول على الإجازات السنوية إذا كان ذلك متاحًا وتسمح ظروف العمل بالحصول عليها.

وتصل إجازات شهر أبريل 2024 إلى 11 يومًا منها إجازة عيد الفطر 2024، إلى جانب عطلات أسبوعية، حيث يحصل الموظفون على يوم الجمعة 5 أبريل كعطلة أسبوعية، كما يحصلون على يوم السبت 6 أبريل..عطلة أسبوعية، كما يحصل الموظفون على يوم الأربعاء 10 أبريل إجازة أول أيام عيد الفطر، كما يحصل الموظفون على يوم الخميس 11 أبريل إجازة ثاني أيام عيد الفطر، كما يحصل الموظفون أيضًا على يوم الجمعة 12 أبريل إجازة ثالث أيام عيد الفطر، إضافة إلى يوم السبت 13 أبريل كعطلة أسبوعية أيضًا، ويوم الجمعة 19 أبريل، عطلة أسبوعية، ويوم السبت 20 أبريل، عطلة أسبوعية، ويوم الخميس 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويوم الجمعة 26 أبريل ..عطلة أسبوعية، ويوم السبت 27 أبريلعطلة أسبوعية

الموظفون المحرمون من الإجازة

وهناك فئات من الموظفين قد يحرموا من إجازة عيد الفطر 2024 وإجازات شهر أبريل، وذلك بحسب القانون الذي يأخذ في الاعتبار مصلحة العمل، وفي نفس الوقت يمنح العامل حق التعويض عن تلك الأيام التي حرم من الحصول على إجازة فيها، ولا يحق لصاحب العامل تجاهل هذا الحق وإلا يكون مخالف للقانون وللعامل اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

ووضع القانون شرطًا لحرمان الموظفين من إجازة عيد الفطر أو إجازة شهر أبريل، وتتمثل في أن تكون هناك ضرورة تقتضي ذلك وتكون الضرورة متعلقة بالعمل، حيث ينص على أنه إذا اقتضت مصلحة العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة "عيد الفطر" على سبيل المثال، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في ذلك اليوم.

تعويض الموظفين المحرمون من إجازة عيد الفطر

ويعوض الموظفون المحرمون من إجازة عيد الفطر وفقًا لنص القانون، وفي القرارات التي تصدرها وزارة العمل فيما يخص إجازة الموظفين بالقطاع الخاص، تنص على تلك النقطة تحديدًا، حيث تعطي الحق لصاحب العمل في تشغيل العامل في يوم الإجازة، لكن تحفظ حقه من خلال التعويض عن هذا اليوم.

ويكون التعويض الخاص بالموظفين المحرمون من إجازة عيد الفطر أو إجازة شهر أبريل 2024، من خلال مضاعفة أجره، فينص قانون العمل على أنه يضاعف أجر العامل الذي يعمل في أيام الإجازات الرسمية "ومنها إجازة عيد الفطر" المنتظرة، أو العطلات الأسبوعية التي ستكون 8 أيام في شهر أبريل.

الإجازات المتبقية في 2024

وفيما يخص الإجازات المتبقية 2024 بخلاف إجازات شهر أبريل التي تم استعراضها، فهي تشمل إجازة عيد العمل في 1 مايو ويوافق يوم الأربعاء، وبعد بأيام وبالتحديد 6 مايو إجازة شم النسيم، وفي الشهر التالي يكون عيد الأضحى حيث تكون الإجازة من 16 يونيو إلى 20 يونيو.

وفي نفس الشهر يحصل الموظفون على إجازة ثورة 30 يونيو ثم إجازة رأس السنة الهجرية في 8 يوليو، وفي 23 يوليو ثورة يوليو 1952، واحتفالًا بالمولد النبوي الشريف يحصل الموظفون على إجازة في 16 سبتمبر، وآخر إجازة في العام تكون بمناسبة انتصارات أكتوبر في 6 أكتووبر ويوافق يوم الأحد.

إجازات إضافية للموظفين

هناك العديد من الإجازات الإضافية للموظفين بخلاف الإجازت الرسمية الخاصةب الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية والعطلات الرسمية، وهي الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون العمل.

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ويحق للموظفين الحصول على الإجازات السنوية والتي تبدأ من 15 يومًا بعد أول 6 شهور، ثم 211 يومًا بعد قضاء سنة في الخدمة ثم 30 يونًا بعد مرور 10 سنوات على الخدمة ثم 45 يومًا لمن وصل سن 50 عاما في الوظيفة، إلا أنه قد ترفض 20% من رصيد الإجازات للموظفين كما يمكن ترحيلها.، لكن يعوض الموظف في كل الحالات.