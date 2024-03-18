عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

11 يوم راحة في أبريل.. والقانون يحرم هؤلاء من إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر
إجازة عيد الفطر

11 يومًا إجازات خلال شهر أبريل ومنها إجازة عيد الفطر 2024 يحصل عليها الموظفون، بجانب العطلات الأسبوعية وإجازة العيد، ومن المنتظر أن تصدر الحكومة قرارًا بتحديد أيام تلك الإجازات الخاصة بالعيد، التي تضاف إلى العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون، وتأتي بخلاف الإجازات السنوية.

وبالتزامن مع إجازة عيد الفطر 2024 وإجازة شهر أبريل، تمنح الإجازات للموظفين سواء في الأعياد الدينية أو الوطنية أو المناسبات الاجتماعية، ووتكون بأجر كامل، حيث يصدر بها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء فيما يخص موظفي القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن وزير العمل، فيما يخص العاملين بالقطاع الخاص.

إجازات شهر أبريل 2024

ويمنح القانون للموظفين حق الحصول على إجازة شهر أبريل وإجازة عيد الفطر 2024 سواء عطلات أسبوعية أو إجازات رسمية بمناسبة العيد، أو أيضًا الحصول على الإجازات السنوية إذا كان ذلك متاحًا وتسمح ظروف العمل بالحصول عليها.

وتصل إجازات شهر أبريل 2024 إلى 11 يومًا منها إجازة عيد الفطر 2024، إلى جانب عطلات أسبوعية، حيث يحصل الموظفون على  يوم الجمعة 5 أبريل كعطلة أسبوعية، كما يحصلون على يوم السبت 6 أبريل..عطلة أسبوعية، كما يحصل الموظفون على يوم الأربعاء 10 أبريل إجازة أول أيام عيد الفطر، كما يحصل الموظفون على يوم الخميس 11 أبريل إجازة ثاني أيام عيد الفطر، كما يحصل الموظفون أيضًا على يوم الجمعة 12 أبريل إجازة ثالث أيام عيد الفطر، إضافة إلى يوم السبت 13 أبريل كعطلة أسبوعية أيضًا، ويوم الجمعة 19 أبريل، عطلة أسبوعية، ويوم السبت 20 أبريل، عطلة أسبوعية، ويوم الخميس 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويوم الجمعة 26 أبريل ..عطلة أسبوعية، ويوم السبت 27 أبريلعطلة أسبوعية

الموظفون المحرمون من الإجازة

وهناك فئات من الموظفين قد يحرموا من إجازة عيد الفطر 2024 وإجازات شهر أبريل، وذلك بحسب القانون الذي يأخذ في الاعتبار مصلحة العمل، وفي نفس الوقت يمنح العامل حق التعويض عن تلك الأيام التي حرم من الحصول على إجازة فيها، ولا يحق لصاحب العامل تجاهل هذا الحق وإلا يكون مخالف للقانون وللعامل اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

بشري سارة.. اعرف عدد أيام الإجازات خلال عيد الفطر

8 أيام إجازة.. بشرى سارة للمواطنين فى رمضان| اعرفها

ووضع القانون شرطًا لحرمان الموظفين من إجازة عيد الفطر أو إجازة شهر أبريل، وتتمثل في أن تكون هناك ضرورة تقتضي ذلك وتكون الضرورة متعلقة بالعمل، حيث ينص على أنه إذا اقتضت مصلحة العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة "عيد الفطر" على سبيل المثال، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في ذلك اليوم.

تعويض الموظفين المحرمون من إجازة عيد الفطر

ويعوض الموظفون المحرمون من إجازة عيد الفطر وفقًا لنص القانون، وفي القرارات التي تصدرها وزارة العمل فيما يخص إجازة الموظفين بالقطاع الخاص، تنص على تلك النقطة تحديدًا، حيث تعطي الحق لصاحب العمل في تشغيل العامل في يوم الإجازة، لكن تحفظ حقه من خلال التعويض عن هذا اليوم.

ويكون التعويض الخاص بالموظفين المحرمون من إجازة عيد الفطر أو إجازة شهر أبريل 2024، من خلال مضاعفة أجره، فينص قانون العمل على أنه يضاعف أجر العامل الذي يعمل في أيام الإجازات الرسمية "ومنها إجازة عيد الفطر" المنتظرة، أو العطلات الأسبوعية التي ستكون 8 أيام في شهر أبريل.

الإجازات المتبقية في 2024

وفيما يخص الإجازات المتبقية 2024 بخلاف إجازات شهر أبريل التي تم استعراضها، فهي تشمل إجازة عيد العمل في 1 مايو ويوافق يوم الأربعاء، وبعد بأيام وبالتحديد 6 مايو إجازة شم النسيم، وفي الشهر التالي يكون عيد الأضحى حيث تكون الإجازة من 16 يونيو إلى 20 يونيو.

وفي نفس الشهر يحصل الموظفون على إجازة ثورة 30 يونيو ثم إجازة رأس السنة الهجرية في 8 يوليو، وفي 23 يوليو ثورة يوليو 1952، واحتفالًا بالمولد النبوي الشريف يحصل الموظفون على إجازة في 16 سبتمبر، وآخر إجازة في العام تكون بمناسبة انتصارات أكتوبر في 6 أكتووبر ويوافق يوم الأحد.

إجازات إضافية للموظفين

هناك العديد من الإجازات الإضافية للموظفين بخلاف الإجازت الرسمية الخاصةب الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية والعطلات الرسمية، وهي الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون العمل.

اقرأ المزيد: انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

ويحق للموظفين الحصول على الإجازات السنوية والتي تبدأ من 15 يومًا بعد أول 6 شهور، ثم 211 يومًا بعد قضاء سنة في الخدمة ثم 30 يونًا بعد مرور 10 سنوات على الخدمة ثم 45 يومًا لمن وصل سن 50 عاما في الوظيفة، إلا أنه قد ترفض 20% من رصيد الإجازات للموظفين كما يمكن ترحيلها.، لكن يعوض الموظف في كل الحالات.

اجازة عيد الفطر موعد إجازة عيد الفطر عدد ايام اجازة عيد الفطر تاريخ اجازة عيد الفطر اجازة عيد الفطر كام يوم ايام اجازة عيد الفطر اجازات شهر ابريل اجازات ابريل 2024 الاجازات الرسيمة مصر إجازات 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

موضوعات متعلقة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

بشري سارة.. اعرف عدد أيام الإجازات خلال عيد الفطر

لموظفي القطاع الخاص..اعرف طرق الحصول على إجازة سنوية شهر بدلاً من 21 يومًا

8 أيام إجازة.. بشرى سارة للمواطنين فى رمضان| اعرفها

لو موظف.. إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال 2024| اعرفها

ترشيحاتنا

الأهرام: القمة المصرية الأوروبية تعكس اعترافا عالميا جديدا بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط

مرتضى منصور يهاجم رانيا يوسف لسبب مثير .. فيديو

بعد تصريحات بوريل بتعمد إسرائيل تجويع سكان غزة.. وزير خارجية الاحتلال يواصل الأكاذيب

روسيا .. وقوع 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات

مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سر الشاليهات الخمسة

أردوغان: المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما للطبخ والتقلية والطشة والكشري؟.. الفرق بين البصل الأحمر والأبيض

الحقي خزنيها.. الطماطم هتغلى لهذا السبب وإليك موعد انخفاض سعرها مرة أخرى

ويليام كريمر الحاصل على نوبل للسلام هل قدم حلولا للحروب؟

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الزبادي بالسرنجة

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ