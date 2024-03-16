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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشري سارة.. اعرف عدد أيام الإجازات خلال عيد الفطر

إجازة
إجازة

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفون سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

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وتعتبر  العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الاجازات الرسمية 

يتضمن شهر أبريل العدد من الإجازات سواء للقطاع العام أو الخاص حيث أنها تتنوع بين الإجازات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية لشهر أبريل.

ويشهد شهر ابريل عيد الفطر المبارك حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لمرصد حلوان، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445 ( موعد عيد الفطر 2024) حيث عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

ومن المقرر  أن تبدأ ٱجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 وتستمر حتى الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل.


- الأربعاء أول أيام العيد.


- الخميس ثاني أيام العيد.


- الجمعة إجازة ثالث أيام العيد وعطلة أسبوعية.


- السبت إجازة أسبوعية.

العطلات الرسمية في 2024

ويتبقي الكثير من الإجازات الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 ( 3 أيام) والتي تتضمن ما يلي :-

-  يوم الخميس 25 إبريل 2024- عيد تحرير سيناء.

-  يوم الأربعاء 1 مايو 2024- عيد العمال.

- يوافق يوم الاثنين 6 مايو 2024- شم النسيم.

- الأحد 16 يونيو 2024- وقفة عيد الأضحى.

- يوافق الأحد 30 يونيو- ثورة 30 يونيو.

-  الاثنين 8 يوليو- رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو- ثورة 23 يوليو 1952.

- الاثنين 16 سبتمبر- المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر- ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.
 

ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

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وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين  يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وقد اوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.

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