موعد بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

مع حلول شهر مارس يستعد طلاب الجامعات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث يبحث الكثير من الطلاب في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وخاصة موعد امتحانات نهاية العام الدراسي.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثاني ومواعيد الإجازة بدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وتبدء اجازة نهاية العامة علي حسب كل كلية في نهاية شهر يونيو.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى: -

- الدكتور ناصر محمد عبدالباري العجيزي، نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور حاتم السيد أمين محمد أحمد، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث.