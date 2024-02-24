مركز التعليم المدمج يعلن عن الدبلومات المهنية خلال الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

وأضاف مدير مركز التعليم المدمج، أن قيمة الاشتراك فى الدورات التدريبية للطلاب وخريجي المركز 300 جنيه و أن قيمة الاشتراك لغير الطلاب 400 جنيه، كما أن مدة الدورة :3أيام بواقع 4 ساعات يومياً وبإجمالي 12 ساعة.



معلومات عن الدورات التدريبية



مواعيد الدورة يعلن عنها بعد اكتمال العدد المسجل بالدورة

توقيت انعقاد الدورة من الساعة 4 إلي الساعة 8 مساءاً

الشهادة معتمدة من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج.

الشهادة قابلة للتصديق من وزارة الخارجية لمن يرغب.

يمكنك الحجز نقداً بالحضور لمقر إدارة التدريب بالمركز.

يمكنك الحجز من خلال موقع التدريب والسداد من خلال فوري رابط الموقع :

https://workshops.bl.cu.edu.eg/

