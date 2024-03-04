موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لعام 2023-2024

مع بدء شهر مارس يستعد طلاب الجامعات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم"، يتساءل عدد كبير من الطلاب عن الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني ونهاية العامة و ،وموعد بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني.



وأكد عدد من عمداء الكليات أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ مع بداية الأسبوع السابع من التيرم.

تعقد الامتحانات حضوريا بالكليات، علاوة على أن تكون الامتحانات بنظام البابل شيت مع وجود سؤال مقالى أو أكثر حسب رغبة أستاذ المادة اذ يتاح له وضع أكثر من سؤال مقالى بالامتحان حسب طبيعة الدراسة فى كل مادة، وتقعد شكل الامتحانات حسب كل كلية.



استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال.

وكشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث بدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهى فى يونية 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.



بدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024

وبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

تجري امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الاسبوع السابع والثامن من الفصل الدراسي.

تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.