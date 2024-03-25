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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام وموعد الصلاة في المحافظات

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

تعلن دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر شوال، يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري، حيث يتم بعدها تحديد موعد اجازة عيد الفطر 2024.

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اجازة عيد الفطر 2024

وفي وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تحديد يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024 كتاريخ لعيد الفطر المبارك، وسيستمر حتى الجمعة الثانية عشر من نفس الشهر.

وتأتي إجازة عبد الفطر المبارك وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لمرصد حلوان، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.

وسيكون موعد إجازة عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وصلاة العيد في تمام الساعة 5:59 صباحاً بمدينة القاهرة، وتكون الإجازة بداية من 10 إبريل حتى 13 إبريل في القطاع الخاص أو العام.

ويُمنح الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص إجازة كاملة ومدفوعة الأجر، حيث يتضاعف أجر الموظف وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومع ذلك، تحتوي بنود القانون على تعليمات تمنع الموظفين من الاستمتاع بإجازتهم الرسمية خلال هذه الفترة، حيث يُطلب منهم الحضور للعمل حتى في أيام العيد، وفي المادة 52 من قانون العمل، تنص على أنه يُمكن تشغيل العامل في "الأعياد والمناسبات" إذا استدعت ظروف العمل ذلك، حيث يكون العامل مستحقًا في هذه الحالة من أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أي يُضاعفه.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة تمام الساعة 5:59 صباح يوم الأربعاء 10 إبريل.

وفي محافظة الإسكندرية يحين موعد صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:02 صباح يوم الأربعاء.

وتحين صلاة عيد الفطر في الاسماعيلية، في تمام الساعة 5:53 صباح يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل.

كما تحين صلاة عيد الفطر في محافظة الفيوم، في تمام الساعة 6.00 صباح يوم الأربعاء، وتحين في محافظة الغربية في تمام الساعة 5.58 صباح يوم الأربعاء.

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