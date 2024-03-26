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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط محاولة لاغتيال رئيس فنزويلا خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس

صدى البلد

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تم إحباط محاولة لاغتياله خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس أمس الإثنين

وتحدث الرئيس الفنزويلي أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة دييغو إيبارا بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وقال مادورو في خطاب نقل مباشرة على شاشة التلفزيون الفنزويلي: "اليوم هنا في بلازا دييجو إيبارا كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".

وأشار إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".

وذكر أنه تم القبض على المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس قبل التجمع الذي جرى بالقرب من مبنى المجلس الوطني الانتخابي.

وأعلن رئيس الحكومة الفنزويلية نعوم فرنانديز في وقت سابق اعتقال ثلاثة رجال دخلوا التظاهرة ومعهم عبوات ناسفة لاغتيال مادورو.

كما أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب منصف الشهر الجاري أنه تم اعتقال مواطنين فنزويليين في ولاية موناغاس لنشرهما تهديدات والتآمر لاغتيال الرئيس الفنزويلي.

وقال مادورو في تصريح سابق إنه تم إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية في عام 2023، بما في ذلك خطط اغتياله.

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