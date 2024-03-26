البحث العلمي تعلن عن عقد أمسية رمضانية الخميس المقبل.. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار خطة أنشطة خارطة طريق "التراث وتأصيل الهوية المصرية "عن عقد أمسية رمضانية بعنوان "كنوز رمضانية: رحلة عبر العادات والتقاليد الرمضانية من واقع التراث والهوية المصرية" والتي ينظمها قطاع المجالس النوعية - مجلس بحوث الثقافة والمعرفة وهو إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية، عبر تقنية زووم، من خلال الرابط التالي https://us05web.zoom.us/j/84663213230?pwd=hMoJKaZ7k3JMpPl2qjtls2hKXaXeKP.1

وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.

وتهدف الأمسية إلى :-

1. إبراز الطقوس الرمضانية المصرية بالتراث المصري.

2. نشر ‏الوعي التراثي وتأصيل الهوية المصرية بكنوز رمضانية.

3. التعرف على العادات والتقاليد الرمضانية بمصر من واقع التراث والهوية المصرية وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن.

4. المساهمة في التعريف بالتراث المصري الرمضاني والهوية المصرية برمضان.

5. الكنوز المصرية برمضان.

6. العادات والتقاليد التراثية المادية المصرية في رمضان.

7. العادات والتقاليد التراثية اللامادية المصرية في رمضان.

8. التعريف بالهوية المصرية بالتراث الرمضاني (الطقوس والأغاني والموشحات والمأكولات والمشروبات التراثية الرمضانية المصرية في رمضان وهويتها المصرية.



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