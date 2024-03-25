البحث العلمي تعلن عن إطلاق تحد جديد للباحثين.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جميع المهتمين لحضور حفل إطلاق تحدي AgriTech4Egypt، علي منصة CGIAR Accelerate for Impact Platform (A4IP) ، وستطلق الأكاديمية هذا التحدي بالتعاون مع مراكز CGIAR، والتحالف الدولي للتنوع البيولوجي وCIAT، وICARDA، وIWMI، وIFPRI.

وذلك تحت رعاية التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من PRIMAوصندوق أفريقيا للتكيف مع تغير المناخ (CRAF)، ومؤسسة سينجينتا للزراعة المستدامة (SFSA)، ومبادرات ووحدات المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلي جميع المهتمين الحضور عبر تطبيق الزووم يوم الأربعاء 27 مارس 2024 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من خلال الرابط التالي: https://zoom.us/webinar/register/WN_Qr6XJHpcTbGkAzFaCSNDlw





ولمزيد من المعلومات عن التحدي يمكنكم زيارة الموقع: https://agritechchallenge.org/projects/agritech4egypt