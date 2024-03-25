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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن عن إطلاق تحد جديد للباحثين.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جميع المهتمين لحضور حفل إطلاق تحدي AgriTech4Egypt، علي منصة CGIAR Accelerate for Impact Platform (A4IP) ، وستطلق الأكاديمية هذا التحدي بالتعاون مع مراكز CGIAR، والتحالف الدولي للتنوع البيولوجي وCIAT، وICARDA، وIWMI، وIFPRI.

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التعليم توجه ضربة قاضية للكيانات الوهمية.. تفاصيل

وذلك تحت رعاية التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من  PRIMAوصندوق أفريقيا للتكيف مع تغير المناخ (CRAF)، ومؤسسة سينجينتا للزراعة المستدامة (SFSA)، ومبادرات ووحدات المجموعة الاستشارية  للبحوث الزراعية الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلي جميع المهتمين الحضور عبر تطبيق الزووم يوم الأربعاء 27 مارس 2024 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من خلال الرابط التالي: https://zoom.us/webinar/register/WN_Qr6XJHpcTbGkAzFaCSNDlw



ولمزيد من المعلومات عن التحدي يمكنكم زيارة الموقع:    https://agritechchallenge.org/projects/agritech4egypt

 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي

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