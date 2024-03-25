عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية

فوز باحث مصري بجائزة
فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز الدكتور محمد علي فرج الأستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، "بجائزة اليونسكو- غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة لعام 2023" في إصدارها الثامن، والتي أُنشِئت من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، والمُمولة من حكومة جُمهورية غينيا الاستوائية.

ومن جهته، أكد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الدكتور محمد علي فرج هو أستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة منذ عام ٢٠١٩ وقد حصل على العديد من الجوائز الدولية، ويشغل مدير تحرير مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة، ونجح في أدراجها بقواعد بيانات مرموقة ساعدت على تحسين تصنيف المجلة، فضلاً عن إشرافه على العديد من الرسائل العلمية، وهو مُختص في علم التمثيل الغذائي وأحد رواد هذا المجال في إفريقيا، مشيرًا إلى أنه نجح في تقييم التغيرات في تكوين المستقلب الموجود داخل الخلية أو الكائن الحي أو الأنسجة.

معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط التكنولوجية الجديدة

توجيه عاجل من التعليم العالي للطلاب وأولياء الأمور لحمايتهم من النصب.. تفاصيل

اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة «بورسعيد»

معهد الإلكترونيات يبحث تسويق المُخرجات البحثية مع أستاذ بجامعة أوتاوا الكندية.. صور

تقدم كبير للجامعات في التصنيفات الدولية.. حصاد عام على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع رؤساء جامعات فرنسية

وضع دليل لـ كيفية تداول الكيماويات داخل الجامعات والمراكز البحثية

التعليم توجه ضربة قاضية للكيانات الوهمية.. تفاصيل

فتح باب التقدم لبرنامج لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم 2024

تطوير نظام التنسيق 2024.. طرح ملفات هامة خلال اجتماع الأعلى للجامعات المقبل

وأوضح المُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أنه سيتم عقد احتفالية خلال شهر أبريل القادم لتكريم الفائزين بهذه الجائزة وذلك على هامش المنتدى الإقليمي الإفريقي العاشر للتنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية ولجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التي تعُد إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية، قامت بدورها بترشيح الباحث لمنظمة اليونسكو لنيل هذه الجائزة والتي تهدف إلى تكريم وتعزيز المشاريع والأنشطة المُقدمة من الأفراد والمُؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال علوم الحياة؛ بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية، وتشجيع البحث، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الباحثين، وشبكات مراكز التميز في علوم الحياة، مُنوهًا إلى أن قيمة الجائزة تقدر ب 350.000 دولار أمريكي، تُقسم بين الفائزين.

كما ذكرت منظمة اليونسكو أن الدكتور محمد فرج قام بتطوير منصة استقلابية هي الأولى من نوعها، والتي تُمكن العلماء من مُراقبة المركبات المُتطايرة المُنبعثة من الميكروبات للتطبيقات الطبية والزراعية.

وأشارت اليونسكو إلى أن الباحث المصري الفائز بهذه الجائزة نجح في اكتشاف الكيماويات الزراعية باستخدام عمليات التمثيل الغذائي في تحديد عوامل المُكافحة الحيوية الجديدة من بكتيريا التربة التي يمكن أن تعزز نمو النبات، بالإضافة إلى اهتمامه بتحليل الأدوية العشبية لإثبات فعاليتها ودراسة تفاعلها مع جسم الإنسان.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الفائزين في هذه الجائزة من قبل المدير العام لليونسكو على أساس التقييمات والتوصيات المُقدمة إليه من قبل لجنة تحكيم دولية، ممن قدموا مُساهمة بحثية كبيرة في علوم الحياة.

 

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات الدكتور محمد علي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

هددني يموت شروق.. ننشر نص أقوال والد الراحلة نيرة أشرف بعد التهديد| خاص

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

موضوعات متعلقة

معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط التكنولوجية الجديدة

توجيه عاجل من التعليم العالي للطلاب وأولياء الأمور لحمايتهم من النصب.. تفاصيل

اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة «بورسعيد»

معهد الإلكترونيات يبحث تسويق المُخرجات البحثية مع أستاذ بجامعة أوتاوا الكندية.. صور

تقدم كبير للجامعات في التصنيفات الدولية.. حصاد عام على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع رؤساء جامعات فرنسية

وضع دليل لـ كيفية تداول الكيماويات داخل الجامعات والمراكز البحثية

التعليم توجه ضربة قاضية للكيانات الوهمية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

النائب العام يحيل المتهم بخطف حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات

تصل للحبس 3 سنوات.. عقوبة الإهمال الطبي في القانون

3 خطوات إذا ما فعلتها أعانتك على طريق الله.. علي جمعة يوضحها

استنفار قوات الاحتلال قرب مستوطنتي "نتيفوت" و"ريعيم" بعد إنذار أمني

وزير التعليم العالي: فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية

انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع.. الحكومة ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

330 جنيها| انخفاض أسعار اللحوم قبل العيد وهذا سعر الكيلو الآن

اقتصادية جدا.. طريقة عمل بسكويت النشادر والبرتقال بدون بيض

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

مودريتش أمام الأهرامات|حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا.. ولاعبو الأهلي كلمة السر

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ