وزير التعليم العالي: فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز الدكتور محمد علي فرج الأستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، "بجائزة اليونسكو- غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة لعام 2023" في إصدارها الثامن، والتي أُنشِئت من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، والمُمولة من حكومة جُمهورية غينيا الاستوائية.

ومن جهته، أكد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الدكتور محمد علي فرج هو أستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة منذ عام ٢٠١٩ وقد حصل على العديد من الجوائز الدولية، ويشغل مدير تحرير مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة، ونجح في أدراجها بقواعد بيانات مرموقة ساعدت على تحسين تصنيف المجلة، فضلاً عن إشرافه على العديد من الرسائل العلمية، وهو مُختص في علم التمثيل الغذائي وأحد رواد هذا المجال في إفريقيا، مشيرًا إلى أنه نجح في تقييم التغيرات في تكوين المستقلب الموجود داخل الخلية أو الكائن الحي أو الأنسجة.

وأوضح المُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أنه سيتم عقد احتفالية خلال شهر أبريل القادم لتكريم الفائزين بهذه الجائزة وذلك على هامش المنتدى الإقليمي الإفريقي العاشر للتنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية ولجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التي تعُد إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية، قامت بدورها بترشيح الباحث لمنظمة اليونسكو لنيل هذه الجائزة والتي تهدف إلى تكريم وتعزيز المشاريع والأنشطة المُقدمة من الأفراد والمُؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال علوم الحياة؛ بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية، وتشجيع البحث، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الباحثين، وشبكات مراكز التميز في علوم الحياة، مُنوهًا إلى أن قيمة الجائزة تقدر ب 350.000 دولار أمريكي، تُقسم بين الفائزين.

كما ذكرت منظمة اليونسكو أن الدكتور محمد فرج قام بتطوير منصة استقلابية هي الأولى من نوعها، والتي تُمكن العلماء من مُراقبة المركبات المُتطايرة المُنبعثة من الميكروبات للتطبيقات الطبية والزراعية.

وأشارت اليونسكو إلى أن الباحث المصري الفائز بهذه الجائزة نجح في اكتشاف الكيماويات الزراعية باستخدام عمليات التمثيل الغذائي في تحديد عوامل المُكافحة الحيوية الجديدة من بكتيريا التربة التي يمكن أن تعزز نمو النبات، بالإضافة إلى اهتمامه بتحليل الأدوية العشبية لإثبات فعاليتها ودراسة تفاعلها مع جسم الإنسان.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الفائزين في هذه الجائزة من قبل المدير العام لليونسكو على أساس التقييمات والتوصيات المُقدمة إليه من قبل لجنة تحكيم دولية، ممن قدموا مُساهمة بحثية كبيرة في علوم الحياة.