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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تطوير نظام التنسيق 2024.. طرح ملفات هامة خلال اجتماع الأعلى للجامعات المقبل

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2024

يجري المجلس الأعلى للجامعات الحكومية خلال الفترة القادمة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات المختلفة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالتعليم الجامعي.

تفاصيل تطوير تنسيق الجامعات 2024

وأكد مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن من أهم الموضوعات التي سيتم الاطلاع عليها ما وصلت له تقارير اللجان التي تم تشكيلها من أجل تطوير نظام التنسيق حيث يتم إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها في الكليات بما يسد احتياجات سوق العمل.

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وأضاف المصدر لـ"صدى البلد"، أنه سيتم الاطلاع على تطوير نظام التعليم المدمج والنظر في آليات وقواعد القبول به، كما سيتم الاطلاع استعدادات وجاهزية المستشفيات لعيد الفطر المبارك.

وواصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٤.

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤.

 

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