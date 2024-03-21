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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

لقاء رسمي لتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية خاصة بالمجال الطبي

صدى البلد

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور لان تشينغ، رئيس جامعة نانجينغ الطبية الصينية، ولياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، والوفد المُرافق لهما، لبحث سُبل التعاون المُشترك بين الجامعات والمستشفيات الجامعية المصرية والصينية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عُمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، خاصة في المجال الطبي؛ للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين.

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وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بدعم المجال الطبي في الجامعات، والتعاون مع الجامعات المتخصصة في هذا المجال الحيوي الهام، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الدولية المرموقة، لافتًا إلى وجود أفرع للجامعات الدولية في مصر، بالإضافة إلى تقديم برامج علمية مزدوجة الشهادة في بعض التخصصات.

واستعرض الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، عددًا من مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في مجال البحث العلمي.

وقال إنه يتم تمويل الأنشطة البحثية ذات الاهتمام المُشترك، والتشجيع على زيادة تبادل العلماء والباحثين بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية.

وأشار إلى زيارة 200 باحث مصري للصين مؤخرًا في إطار التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين، حيث تم تفقد المعامل الحديثة والاطلاع على أحدث الوسائط التكنولوجية المُستخدمة فيها، بالإضافة إلى تعزيز آليات نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتنفيذ ورش عمل لتبادل الخبرات والمعارف بين الجانب المصري ونظيره الصيني.

من جانبه، قال الدكتور وليد أنور، أمين مجلس المستشفيات الجامعية، إنه يوجد في مصر 125 مستشفى جامعيًا تستقبل ملايين المرضى سنويًا، وتُجري آلاف العمليات المُعقدة سنويًا.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، ويوجد بها 36932 سريرًا، لافتًا إلى أهمية دورها في “التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، وعلاج المرضى”، بالإضافة إلى تميزها بوجود أغلب التخصصات الطبية، موضحًا أنه يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها باستمرار للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أهمية تبادل الخبرات في مجال إدارة المستشفيات الجامعية، نظرًا للخبرات الواسعة التي يتمتع بها الجانبان، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التبادل العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية والصينية بما يعود بالنفع على البلدين.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية والصينية، خاصة في المجال الطبي والمستشفيات الجامعية، فضلًا عن زيادة تبادل الكوادر البشرية المُتميزة، وزيادة تنفيذ الأبحاث العلمية التي تحقق منافع متبادلة بين الجانبين.

فيما أكد الدكتور لان تشينغ، رئيس جامعة نانجينغ الطبية الصينية، أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والصينية، خاصة في المجال الطبي، والاستفادة من تميز العلاقات التي تجمع البلدين، مستعرضًا نتائج زيارة الوفد لجامعتي عين شمس وبدر، والتي تستهدف توقيع بروتوكولات تعاون تعمل على تبادل الكوادر العلمية المُتميزة وتبادل الخبرات والمهارات من خلال تنظيم زيارات علمية مشتركة، لافتًا إلى وجود تعاون قائم بالفعل مع جامعة عين شمس والذي ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا، موضحًا أن الجامعة تستهدف زيادة هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

وأعرب السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعُد خطوة هامة في سبيل تعزيز التعاون بين الجامعات الصينية والمصرية، مُستعرضًا عددا من الفعاليات العلمية والبحثية التي سيُنظمها الجانب الصيني خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في مجال تدريب الأطباء وفرق التمريض وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واستعرض الجانب الصينى تطور جامعة نانجينغ الطبية الصينية، والتي تم إنشاؤها منذ 90 عامًا، وتم عرض رؤيتها والمستشفيات التابعة لها وإمكانياتها الكبيرة، وعدد العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها سنويًا، فضلًا عن جهود الجامعة في دعم مجال البحث العلمي، والاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية ليكونوا قادرين على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء، الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد أنور، أمين مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة سلمى يسري، مستشار الوزير للتعاون الدولي.

 

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