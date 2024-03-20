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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاشور يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع العاملين بالوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والمجتمع الأكاديمي، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال قواتنا المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي قدمت فيها قواتنا المسلحة الباسلة بطولات وتضحيات عظيمة لتحقيق النصر، وحماية أرض الوطن، وصون كرامته، متمنين لوطننا الغالي تحقيق كل تقدم وازدهار .

 

وكتن قد عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع العلماء المصريين بفرنسا، وذلك بمقر السفارة المصرية فى باريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى، مشيرًا إلى توجه مصر نحو الانفتاح للعالمية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها بمصر، وإنشاء درجات علمية مزدوجة، والتعاون فى الأبحاث المشتركة، وزيادة التبادل الطلابي.

 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتركز علي ضرورة ربط التعليم والبحث العلمي بالاقتصاد القومي، منوهًا بالتزام الوزارة بتطوير القطاع التعليمي والبحثي لتعزيز مكانة مصر العلمية والتعليمية على الساحة الإقليمية والدولية، وسعي مصر إلى أن تكون محركًا للتقدم والتطور في القارة الإفريقية والعالم العربي، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلم والتعليم والبحث.

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