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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بروتوكول لـ تشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2" مع الصين .. صور

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

 

أعلنت وكالة الفضاء المصرية في خطوة تاريخية تعزز التعاون الفضائي بين مصر والصين، إنه تم اليوم توقيع بروتوكول تشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2"، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير التكنولوجيا الفضائية ودعم الاستخدامات السلمية للفضاء.

جرى التوقيع على البروتوكول بين الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ولي جون، ممثل وكالة الفضاء الصينية، خلال احتفالية أقيمت في قاعة المؤتمرات في أكاديمية وكالة الفضاء المصرية، بحضور لفيف من الخبراء والمهندسين من الجانبين.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب شريف صدقي عن فخر واعتزاز وكالة الفضاء المصرية بالجهود المشتركة التي أدت إلى نجاح مشروع "مصر سات 2"، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الفرق الفنية المصرية والصينية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز العظيم. وقد أكد أيضاً أن القمر الصناعي "مصر سات 2" سيكون عاملاً رئيسياً في دعم متطلبات التنمية المستدامة لمصر.

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من جانبه، أعرب لي جون عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الصين ومصر في مجال تكنولوجيا قطاع  الفضاء، مؤكداً أهمية هذا التعاون لتطوير التكنولوجيا الفضائية واستخداماتها السلمية.

وكما شهدنا في الأمس القريب، احتفالنا سويًا بانتهاء مراحل الاختبارات الناجحة للنماذج الثلاثة للقمر الصناعي "مصر سات 2"، مما يؤكد على التزام الجانبين بتحقيق هذا النجاح الفريد من نوعه.

وفي هذا السياق، نجدد التأكيد على دور "مصر سات 2" في دعم الاستخدامات السلمية للفضاء، وتعزيز التنمية المستدامة للبلاد، من خلال توفير صور فضائية دقيقة تصل إلى 2 متر، مما يسهل على الحكومة المصرية تحديد مسارات المياه وتغيرات الشواطئ ومتابعة الزراعات، بالإضافة إلى كشف التعدي على الأراضي وغيرها من التطبيقات الحيوية ومتابعة التغيرات في البيئة وتحديد احتياجاتها بدقة وفعالية.

إن هذا الاتفاق البارز يمثل بدايةً لمرحلة جديدة من التعاون الفضائي بين مصر والصين، ويؤكد على إرادتهما المشتركة في استكشاف الفضاء والسعي لتحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي والمستقبلي.

توقيع بروتوكول تشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2" يمثل نقطة تحول مهمة في التعاون الفضائي بين مصر والصين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.

وكالة الفضاء المصرية

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وكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية

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