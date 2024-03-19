ننشر التفاصيل الكاملة حول مقترح أول منصة موحدة لعرض مشاريع تخرج الطلاب

شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات في جلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور الدكتورة منى هجرس ةالأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر سالم نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لشئون التحول الرقمي بأمانة المجلس؛ حول مقترح النائبة راجيه الفقي تنسيقيه شباب الاحزاب و السياسيين عضو لجنه التعليم و الاتصالات وتكنولوجيا ؛ بشأن إنشاء منصة الكترونيه موحده تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات و من كافه الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.



تهدف المنصة إلى تعظيم وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التطبيقية التي يقوم بتنفيذها طلاب الجامعات من كافة التخصصات والتي تتيح لهم إمكانية تسويق تلك الأفكار والمشروعات على نحو أكثر تكاملاً للبدء في خطوات الاستثمار الفعلي، ويمكن ربط تلك المشروعات بالخرائط الاستثمارية الإقليمية وإتاحة الدعم والتمويل للمشروعات المميزة لطلاب الجامعة.



ويتم تشكيل لجان متخصصة لإعداد دراسات اقتصادية سوقية وتسويقية للمشروعات وتصنيفها وتقييمها كي يتمكن الطلاب من تطويرها لوصول لصياغة متكاملة لها وعمل معارض دورية بالاشتراك مع المجتمع المدني لعرض المشروعات المتكاملة على المستثمرين ومن خلال تلك الفاعليات المتميزة يتم الربط بين الجامعات والمخرجات الخاصة بها وبين القطاع الخاص والبحث العلمي.