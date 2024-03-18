تحذير من الأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات والعرقسوس.. محظورات لكبار السن في رمضان

قالت الدكتورة إيناس صبرى الصعيدى، أستاذ مساعد التغذية التطبيقية، بقسم التغذية، بالمركز القومى للبحوث، إن أهم مبادئ تغذية كبار السن بشكل عام وخاصة خلال شهر رمضان هي الإكثار من الطعام المرتفع في الألياف الغذائية مثل الخضروات الطازجة والفواكه.



وأضافت أنه يمكن الاعتماد على مصادر البروتين منخفضة الدهون مثل الأسماك، وتقليل كميات اللحوم، وتقليل كميات منتجات الألبان كاملة الدسم، وأيضا تقليل كميات السكريات.

محظورات لكبار السن في رمضان

وأشار إلى أن توفير كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د، وايضا شرب كميات كافية من المياه والسوائل، وتقليل كميات الملح المضاف للطعام، كما أن هناك بعض الأطعمة يجب الحذر منها وهي الأطعمة المقلية والأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات واللحوم المصنعة والعصائر عالية السكر وسريعة التحضير والعرقسوس.

وأكدت أنه لابد من ممارسة المشى لمدة لا تقل عن 10 دقائق أو بعض تمارين السويدى الخفيفة أو اليوجا أثناء الجلوس في حالة صعوبة الحركة.



وأشارت إلى أن هناك مجموعة من النصائح حول رعاية المسنين والصيام في رمضان في ما يأتي، حيث ينصح باتباع عادات غذائية صحية والمحافظة عليها خلال صوم رمضان لضمان التغذية الملائمة لاحتياجات المسن وضمان عدم إصابته بحالة من سوء التغذية.



وأوضحت أنه من المهم الحرص على وجبات غذائية متكاملة تحتوي على جميع العناصر الغذائية من مواد نشوية وبروتينية ودهون وفيتامينات.

