استعدادات الجامعات للميدتيرم.. والتعليم العالي تؤكد: لن يتم منع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الامتحانات وتنطلق نهاية الشهر

يترقب الطلاب انطلاق امتحانات الميدتيرم التي ستبدأ خلال شهر رمضان حيث تنتظم الدراسة منذ ليوم الأول من رمضان لتستمر بالجامعات دون شكوى وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات إن امتحانات الميدتيرم في ستجرى نهاية الشهر الحالي في موعدها، دون تأجيل مشيرا إلى أنه لا يتم منع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الامتحانات

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، انتظام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خلال شهر رمضان 2024، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال إنه لا يوجد أي تغيير في الخريطة الزمنية أو تعديل في المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن التعديلات تكون في مواعيد حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين ومواعيد الصرافة.



وأوضح لـ"صدى البلد" أنه يتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وذلك لمختلف الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأضاف أنه يسمح للطلاب بالانصراف قبل موعد أذان المغرب بوقت كافٍ للذهاب لمنازلهم بمدة لا تقل عن ساعتين.



وأشار مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مواعيد المحاضرات والعمل في الجامعات خلال رمضان 2024، تكون من الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 2 ظهراً، وذلك لجميع العاملين في الكليات، مشيرا إلى أهمية أن تنتهي جميع المحاضرات قبل موعد الإفطار بساعتين على الأقل، لكي بكون أمامهم وقت كاف للذهاب للمنزل.

مواعيد المحاضرات في شهر رمضان

وأكد أن تعديل مواعيد المحاضرات في الجامعات يكون خلال شهر رمضان فقط، على أن يتم العمل في المواعيد الطبيعية، بعد انتهاء موعد إجازة عيد الفطر ، مشيرا إلى أن الدراسة خلال شهر رمضان تكون منتظمة، وذلك دون رصد أي مشكلات.





قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الدراسة منتظمة خلال شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أن الجامعة شددت على أهمية انتهاء جميع المحاضرات في الكليات قبل موعد الإفطار بمدة لا يقل عن ساعتين، وذلك لتسهيل الحضور على الطلاب.

وأوضح أنه قد تم تعديل الخريطة للمحاضرات والسكاشن في جميع الكليات، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء، وذلك في مواعيد الحضور والانصراف.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حول قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف بإنتاج مشترك لمسلسل "نور والكوكب السعيد" بالتعاون مع مجلة نور، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إنتاج المسلسلات الدينية والتاريخية والعلمية، بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها الأزهر الشريف، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر، مشيرًا إلى أهمية هذه الأعمال الفنية في تعزيز القيم الدينية السمحة، ونشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا والإبداع، من خلال تقديم أفكار خلاقة، أو نماذج مشرفة من الشخصيات الدينية والعلمية البارزة، الذي تنمي مواهب الأطفال، وقدراتهم الإبداعية، وتُسهم في غرس مبادئ المواطنة، والتعايش المشترك، والحوار، والتسامح، والسلام، وترسيخ قيمة العلم والمعرفة في نفوسهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود صقر إلى أن مسلسل (نور والكوكب السعيد) يتكون من 30 حلقة، وكل 3 حلقات تُمثل حكاية مستقلة، وتنتهي بأغنية يغنيها كورال أطفال، وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ لأن طفل اليوم هو صانع قرار المستقبل، موضحًا أن فكرة المسلسل تتلخص في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.