وداعًا للنسيان.. أفضل النصائح والأطعمة لتعزيز ذاكرة الطلاب في رمضان

قالت الدكتورة آيات فرغلي هاشم، دكتور باحث، قسم الزيوت والدهون، معهد الصناعات الغذائية والتغذية، المركز القومي للبحوث، إن ضعف الذاكرة يعتبر من أبرز المشاكل والظواهر الشائعة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن ضعف الذاكرة أو النسيان أو عدم التركيز هي مرادفات لمعني واحد وهو أحد أشكال فقدان الذكريات مثل نسيان بعض أسماء الأشخاص أو الأماكن أو حتي أماكن تواجد بعض الأغراض الشخصية.

واشارت فرغلي إلى أنه مما لا شك فيه أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي الي انتشار ظاهرة ضعف الذاكرة والتي من أهمها علي - سبيل المثال لا الحصر - تقدم العمر والعوامل الوراثية وزيادة الدهون في الجسم والأمراض التي تؤثر علي الدماغ، وفيما يخص زيادة الدهون في الجسم فانها تعمل ايضا علي انخفاض تدفق الدم الي المخ والذي بدورة يؤدي الي ضعف الذاكرة.

تقوية الذاكرة في رمضان

وأكدت الشاهد أن للصيام – الفريضة العظمي - دور مؤثر في حماية الدماغ وتحسين مستويات الدهون والجلكوز في الجسم لانخفاض معدل تناول الغذاء، كما ان للصيام دور فعال في حماية الذاكرة من الضعف لدي السيدات بعد انقطاع الطمث الذي يؤثر علي الذاكرة مع الوقت وذلك لمنعه بعض أمراض التمثيل الغذائي في هذه المرحلة من العمر. بالتمعن في عالم الابحاث العلمية والدراسات يتضح لنا وجود علاقة عكسية بين الذاكرة ومستوي الأنسولين في الدم بمعني أن مستوي الانسولين المنخفض يحسن من كفاءة الذاكرة.

جدير بالذكر ان الصيام يساهم في انخفاض معدل تدهور الخلايا العصبية المصاحبة لتقدم العمر وهذا التدهور يؤدي الي العرضة لأمراض المخ مثل مرض الشلل الرعاش والزهايمر. من الفوائد العظيمة للصيام ان له قدرة كبيرة علي تحفيز انتاج خلايا عصبية جديدة وزيادة القدرة العقلية والادراكية بشكل ملحوظ. وأكدت الابحاث والدراسات في هذا المجال أن الصيام يساعد الجسم علي التخلص من السموم المتراكمة في الخلايا والجزيئات التالفة التي تؤدي للاصابة بالأمراض العصبية. ويؤكد المتخصصين ان الصيام له دورفي زيادة البروتين المعروف ب BAG3 الذي يساهم في رفع كفاءة التنظيف الخلوي الذاتي للخلايا العصبية من بروتين تاو السام وبالتالي يمنع تلف هذه الخلايا.

وقدمت لقارئنا الأعزاء بعض النصائح والتوصيات التي من شأنها تقليل خطر التعرض لضعف الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون وممارسة الرياضة بصفة دورية، مؤكدة أنه مع حلول شهر رمضان المعظم يمكن تحسين وحماية الذاكرة بالصيام والتركيز علي تناول العناصر الغذائية المفيدة في وجبتي الافطار والسحور.

وأوضحت أنه من افضل الوجبات الغذائية التي تفيد ذاكراتنا هي التي تحتوي علي نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية مثل الأسماك، ومن الوجبات المميزة والمرتبطة بشهر رمضان تناول الفواكهه المجففه (الياميش) التي تعد من أهم المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة والمفيد لصحة الذاكرة، وكذلك يجب تناول البيض حيث أنه يحتوي علي فيتامين دال الهام لصحة الدماغ والاكثار من تناول الخضروات والفواكه.