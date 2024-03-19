البحث العلمي تعلن عن فرصة مهمة للباحثين في مجال الزراعة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم بحلول تكنولوجية مبتكرة في تحدي AgriTech4Egypt، علي منصة CGIAR Accelerate for Impact Platform (A4IP)، مشيرا إلى أنه ينظم التحدي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) بالتعاون مع مراكز CGIAR، والتحالف الدولي للتنوع البيولوجي وCIAT، وICARDA، وIWMI، وIFPRI .

وأوضحت أنه يجرى التحدي تحت رعاية التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من PRIMA، وصندوق أفريقيا للتكيف مع تغير المناخ (CRAF)، ومؤسسة سينجينتا للزراعة المستدامة (SFSA)، ومبادرات ووحدات المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأكد أنه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تدعو العلماء ورجال الأعمال للتقدم بحلول تكنولوجية في مجال الزراعة من أجل نظام زراعي أكثر استدامة وكفاءة ومرونة في مواجهة التغيرات المناخية في مصر. وعلي جميع المهتمين التقدم والاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://agritechchallenge.org/projects/agritech4egypt



وأوضحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن التحدي يهدف إلى الوصول لسبل لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المناخ والغذاء والزراعة التي تؤثر على المنطقة، وتكثيف الاهتمام بالأنشطة التي تعمل على تسريع وتوسيع نطاق الابتكارات والتحول الرقمي، والمساهمة في تحسين مخرجات القطاعات الزراعية وسلاسل القيمة الغذائية في البلدان، وكذا تعزيز الحوار المفتوح حول خلق بيئة مواتية؛ لإيجاد حلول تعزز استدامة ومرونة وكفاءة الزراعة في مصر والتحقق من صحتها ونشرها.



وأكدت على أهمية البحث العلمي الزراعي، والتأكيد على حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر على الاهتمام بالبحوث الزراعية من خلال القيام بحملات قومية، والتعاون مع الجهات الدولية في زيادة الدعم لهذا القطاع الحيوي، ومواكبة التوجه نحو تعظيم الاهتمام بمجال تكنولوجيا الزراعة.

وأضاف البيان أنه يجب أن تكون الحلول المتقدمة قابلة للتنفيذ من أجل حلول ملموسة وواقعية، واستمرار التواصل مع أصحاب المصلحة في منظومة الابتكار المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية وتعزيز المحادثة حول قطاع الأعمال الزراعية في البلاد، والتحديات التي تعيق توسيع نطاق الشركات الناشئة والابتكارات الجديدة، وفرص الحلول المؤثرة.