الأعلى للجامعات: لا قرارات بفتح التقديم بالكليات والمعاهد حاليا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنه لم تصدر أي قرارات رسمية تخص فتح باب التسجيل الخاصة بقبول الطلاب الجدد راغبي الالتحاق بالكليات والمعاهد الخاصة.

تنسيق الجامعات ل طلاب الثانوية العامة 2024



وأشار إلى أن التقديم لطلاب الثانوية العامة يكون عقب الانتهاء من الامتحانات، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش خلال اجتماعه القادم عدد من القضايا الهامة.

وأوضح لصدى البلد أنه على رأس الموضوعات المتناولة في الاجتماع النظر في تعديل قواعد تنسيق الجامعات، بحيث يتم النظر في اعداد الطلاب المقبولين في الكليات المختلفة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.



وفي سياق متصل شهدت لجنة الضبطية القضائية تكثيفا كبيرا لجهودها لمحاربة الكيانات الوهمية، وحماية الطلاب من النصب .



وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه قد تم إعداد قائمة تتضمن جميع المؤسسات التعليمية المُعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس، الليسانس".



وأشار عبد الغفار إلى أنه يتم نشر قائمة سوداء لجميع الكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثها بشكل مُستمر، مؤكدا أنه يتم التعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.



وأوضح أن للاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وهذ في حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، حيث يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي للتأكد من ذلك.