عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفر بأسرع وقت| احصل على وظيفة في النمسا وقدم عبر هذا الرابط

وظيفة
وظيفة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مسئول العلاقات الخارجية بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA).

 

فرصة عمل في النمسا

ويأتي ذلك في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد، وستكون كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في مقر المعهد الدولي لتطبيقات النظم في النمسا، على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، وسيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد.

txt

وزير التعليم العالي: ندعو اليونسكو لوضع خطة طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية بغزة

txt

وظائف شاغرة.. احصل على فرصة من وكالة الفضاء المصرية

txt

البحث العلمي تعلن عن فرصة مهمة للباحثين في مجال الزراعة

txt

الأعلى للجامعات: لا قرارات بفتح التقديم بالكليات والمعاهد حاليا

txt

لمحبي التأليف والترجمة في الثقافة العلمية.. التعليم العالي تعلن عن فرصة جديدة لهؤلاء

txt

قرار جديد من الأعلى للجامعات يخص طلاب كليات الطب

txt

قرار جديد من الأعلى للجامعات بشأن طلاب كليات الطب

txt

تحذير من الأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات والعرقسوس.. محظورات لكبار السن في رمضان

txt

استعدادات الجامعات للميدتيرم.. والتعليم العالي تؤكد: لن يتم منع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الامتحانات وتنطلق نهاية الشهر

txt

وزير التعليم العالي يُغادر إلى باريس للمُشاركة في الدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو


ولمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي: https://iiasa.onlyfy.jobs/apply/ij1wm5iud59eumq1gm7kw3c8271cbnn

 

وذلك في موعد أقصاه 7 أبريل 2024، على أن تتضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح أن يكون لديه درجة أكاديمية في العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو المجال العلمي أو أي مجال ذي صلة بالوظيفة المعلن عنها، وخبرة في العلاقات الخارجية في منظمة دولية أو منظمة وطنية ذات علاقات دولية، والطلاقة الكاملة في اللغة الإنجليزية مع مهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة.

البحث العلمي والتكنولوجيا وظيفة النمسا البحث العلمي وظيفة عمل فرصة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: ندعو اليونسكو لوضع خطة طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية بغزة

وظائف شاغرة.. احصل على فرصة من وكالة الفضاء المصرية

البحث العلمي تعلن عن فرصة مهمة للباحثين في مجال الزراعة

الأعلى للجامعات: لا قرارات بفتح التقديم بالكليات والمعاهد حاليا

لمحبي التأليف والترجمة في الثقافة العلمية.. التعليم العالي تعلن عن فرصة جديدة لهؤلاء

قرار جديد من الأعلى للجامعات يخص طلاب كليات الطب

قرار جديد من الأعلى للجامعات بشأن طلاب كليات الطب

تحذير من الأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات والعرقسوس.. محظورات لكبار السن في رمضان

ترشيحاتنا

رئيس الموساد يعود إلى إسرائيل بعد محادثات حول صفقة الأسرى

تعهد بإعادة بناءها.. رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: أتمنى الذهاب إلى غزة قريبا

لأول مرة منذ 17 عاما.. البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة

هاني حتحوت: نحن بحاجة إلى تصفية الأجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح.. فيديو

أذكار ختم الصلاة.. احرص عليها في شهر رمضان

بشرى سارة للفنانين من نقابة الموسيقيين والتطبيق خلال أيام| إليك التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

اقتصادية جدا.. طريقة عمل شاورما بأسرار المحلات

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ