السفر بأسرع وقت| احصل على وظيفة في النمسا وقدم عبر هذا الرابط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مسئول العلاقات الخارجية بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA).

فرصة عمل في النمسا

ويأتي ذلك في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد، وستكون كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في مقر المعهد الدولي لتطبيقات النظم في النمسا، على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، وسيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد.



ولمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي: https://iiasa.onlyfy.jobs/apply/ij1wm5iud59eumq1gm7kw3c8271cbnn

وذلك في موعد أقصاه 7 أبريل 2024، على أن تتضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح أن يكون لديه درجة أكاديمية في العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو المجال العلمي أو أي مجال ذي صلة بالوظيفة المعلن عنها، وخبرة في العلاقات الخارجية في منظمة دولية أو منظمة وطنية ذات علاقات دولية، والطلاقة الكاملة في اللغة الإنجليزية مع مهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة.