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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف شاغرة.. احصل على فرصة من وكالة الفضاء المصرية

وظائف شاغرة
وظائف شاغرة

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في الإدارة العامة للعلاقات الدولية والتعاون الدولي.

 

وظائف شاغرة بوكالة الفضاء المصرية 

وأوضحت أنه يشترط الإجادة التامة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وتعتبر إجادة اللغات الأخرى ميزة إضافية.

وأضافت أن التقديم ينتهي 26 مارس 2024، ويمكن ملئ الاستمارة على الرابط التالي:

https://rb.gy/bcvcaf

 

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كان الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، كشف عن اعتزام الوكالة تقديم برامج تدريبية متميزة تستهدف طلاب المدارس والجامعات المصرية خلال فترة إجازة منتصف العام الجاري للعام 2024. 

تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الفهم العلمي والتكنولوجي لعلوم الفضاء وتشجيع المشاركة الفعّالة في صناعة مكونات الأقمار الصناعية.

بينما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوكالة لتعزيز التعليم في مجالات الفضاء وتشجيع الشباب على اكتساب مهارات فنية وعلمية تسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للبلاد.

ويشمل البرنامج تدريبات نظرية مكثفة حول علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها اليومية، إلى جانب تدريبات عملية على برنامج القمر الصناعي "كان سات" مخصصة لطلاب المدارس، بالإضافة إلى تدريب عملي حول تصميم وتشغيل واختبار الأقمار الصناعية من خلال القمر الصناعي التعليمي "Space Keys"..

وأوضح صدقي أن البرنامج المقدم من قبل خبراء مهندسي وكالة الفضاء المصرية، يعد فرصة استثنائية لاكتساب معرفة عميقة في مجال تقنيات تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية والتعرف على جميع مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بشكل مبسط ويسير من خلال ورش عمل احترافية، إلى جانب حصول المشاركين في ختام الدورة المقدمة على شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية تعكس معرفتهم بالمفاهيم العامة لعلوم تكنولوجيا الفضاء في البرامج المقترحة، والذين يمكنهم التسجيل والحجز من خلال الروابط الموجودة بمواقع التواصل الرسمية لوكالة الفضاء المصرية.

 

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