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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الإصابة بأمراض القلب وارتقاع ضغط الدم.. آثار خطيرة لتناول الوجبات السريعة في رمضان

أمراض القلب
أمراض القلب

قال عاصم أنور أبو عرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، إنه لابد من الحذر من الوجبات السريعة في رمضان، مشيرا إلى أن الوجبات السريعة هي مصطلح يصف الطعام الذي يتم تحضيره بسرعة وسهولة.

وأضاف أبو عرب أن هذا الطعام يوفر الوقت والجهد مثل الأنواع المختلفة من اللحوم وأهمها الهمبرجر والهوت دوج والسجق والكبدة والشاورمة بنوعيها وكذا البطاطس المقلية بالإضافة لمختلف أنواع السندوتشات والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه الصناعية.

وأوضحت أن أهم ما يميز هذه الأطعمة ارتفاع محتواها من الدهون والصوديوم والسكريات والسعرات الحرارية، لذا ينصح بالبعد عن هذه الوجبات بعد ساعات طويلة من الصيام لأنها تسبب عسراً في الهضم بالإضافة إلى رفع مستوى الكوليسترول في الدم .

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وتابع: "التعود على هذه الأغذية يكون من شأنه زيادة في الوزن والبدانة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك، والإفطار أو السحور على هذه الوجبات قد يؤدى إلى اضطرابات في النوم وقلق بالإضافة للاضطرابات الهضمية والتسمم الغذائي الذي قد ينجم عن تناول الأطعمة غير الصحية أو الملوثة".

واستكمل: "يصاحب اثار هذه الأطعمة أعراض مثل الإسهال، وآلام البطن، والقيء، وغيرها، لهذا ينصح بتجنب مثل هذه الاطعمة والاعتماد على تناول الأغذية التي تفيد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية مثل الخضار واللحوم الطازجة والحبوب بالإضافة للفواكه".

وأشار إلى أنه من الممكن تحضير تلك الوجبات بطريقة صحية مثل شي اللحوم بدلاً من قليها، والمقصود الشي الصحي للشاورمة والهمبرجر بدون زيوت أو دهون، وينصح بالبعد تماماً عن شي اللحوم بأنواعها على الفحم، حيث إن تعريضها للهب المباشر الناتج من الفحم ينشأ عنه حرق غير كامل يكون من شأنه توليد بعض المركبات الهيدروكربونية التي تدمص على اللحوم وهذه المركبات بعضها تم تصنيفها مع مجموعة المركبات التي لها تأثيرات سرطانية.

إصابة بأمراض القلب الإصابة بأمراض القلب التسمم الغذائي الكوليسترول في الدم

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