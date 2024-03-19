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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"تعلم البرمجة وعلوم الكمبيوتر مش بس للكبار".. فعالية نموذج طلابي بجامعة المنصورة

صدى البلد

نظم نموذج طلابي بجامعة المنصورة، فعالية طلابية بعنوان "تعلّم البرمجة وعلوم الكمبيوتر مش بس للكبار"، بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء IEEE Mansoura Student Branch.

وأوضح النموذج الطلابي أن الحدث والفعالية هدفها الأساسي تعليم طلاب المدارس أساسيات علوم الكمبيوتر من خلال ورش عمل خاصة لكل مدرسة عبارة عن ٣ ورش عمل في معامل المدرسة ، و ندوتين عبر الإنترنت كمراجعة حتي يكونوا علي استعداد للمسابقة التي تنتظرهم في نهاية الرحلة ؛ وذلك لأهمية نشر الوعي بين الأطفال بأهمية التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر وهو ما يُعتبر خطوة كبيرة.

وأشار إلى أن النموذج سيستهدف مدرستين هما مدرسة الوادي للبنات، ومدرسة المنصورة كولدچ.

والجدير بالذكر ان "IEEE Mansoura Student Branch" هي فرع من فروع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE"؛ وهي تهدف لإنشاء مجتمع هندسي مبصر ومبدع وناضج فكريًا، مدرك لمتطلبات سوق العمل، يسهم في تطوير عالمه.

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