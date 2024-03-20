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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خاص| تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه لا يوجد تعديل بمناهج الفصل الراسي الثاني بالجامعات، أو حذف منها، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستجرى على المناهج المقرر دون حذف، ووفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 

موعد امتحانات الميدتيرم بالجامعات 


وقد أشار مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن امتحانات الميدتيرم في ستجرى نهاية الشهر الحالي في موعدها، دون تأجيل مشيرا إلى أنه لا يتم منع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الامتحانات

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وأوضح لصدى البلد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، انتظام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خلال شهر رمضان 2024، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال إنه لا يوجد أي تغيير في الخريطة الزمنية أو تعديل في المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن التعديلات تكون في مواعيد حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين ومواعيد الصرافة.

 

 

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