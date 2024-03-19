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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق رعاية المبتكرين: توفير فرص جديدة للمصريين بمجال ريادة الأعمال في الصين

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والوفد الصيني

استقبل الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وفدًا من سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تعزيز علاقات التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة الابتكار وريادة الأعمال. 

وضم الوفد الصيني تشانغ هوا تشينغ مستشار العلوم والتكنولوجيا، وجيا فانغ سكرتير ثالث المكتب التعليمي والعلمي، ويوان تشاو سكرتير ثالث؛ لمناقشة سبل الشراكة والتعاون بين الجانبين في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بحضور د.ليلى خضير مدير التخطيط والسياسات بالصندوق.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، فضلاً عن إتاحة فرص جديدة للمبتكرين من كلا البلدين.

وأكد د.ضياء خليل أهمية التعاون مع الجانب الصيني، مشيرًا إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الدولية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها مارس الماضي، وتتماشي في مبادئها وأهدافها مع رؤية مصر 2030 .

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ومن جانبه، أعرب تشانغ هوا تشينغ عن اهتمام بلاده بتعزيز ودعم علاقات التعاون مع مصر في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الصين لديها تجارب رائدة في هذا المجال يمكنها مشاركتها مع مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

 

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التعليم العالي

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