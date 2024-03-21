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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة للحصول على منح والدراسة خارج مصر للعام الدراسى 2024/2025.. قدم الآن عبر هذا الرابط

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادت المكتب الثقافى المصرى بروما بأنه تم الإعلان عن منح لدارسى الماجستير والدكتوراه لمؤسسة ليميرمان باللغتين الإيطالية والإنجليزية.

 

التقديم لمنح دراسية في روما 

 

وأوضحت أن المنح فى مجال الدراسات الكلاسيكية والإنسانية فى المجالات الآتيه: (دراسات الآثار ، التاريخ ، تاريخ الفن ، الأدب الايطالى، الأدب اللاتينى، علوم الموسيقى ، الفلسفة ، تحقيق المخطوطات).


وأشارت إلى أن ذلك علمًا بأنه يجب على الراغبين فى التقدم ضرورة تقديم ما يثبت القيام ببحوثهم فى روما وأن يكون موضوع البحث عن روما أو الثقافة الرومانية فى عهد الإمبراطورية الرومانية حتى يومنا هذا.

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ننشر التفاصيل الكاملة حول مقترح أول منصة موحدة لعرض مشاريع تخرج الطلاب


بينما آخر موعد للتقدم : 31 مارس 2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

 

https://lemmermann-foundation.org/lemmermann-foundation-2022-felloship-award/

 

 

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي

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