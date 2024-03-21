فرصة للحصول على منح والدراسة خارج مصر للعام الدراسى 2024/2025.. قدم الآن عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادت المكتب الثقافى المصرى بروما بأنه تم الإعلان عن منح لدارسى الماجستير والدكتوراه لمؤسسة ليميرمان باللغتين الإيطالية والإنجليزية.

التقديم لمنح دراسية في روما

وأوضحت أن المنح فى مجال الدراسات الكلاسيكية والإنسانية فى المجالات الآتيه: (دراسات الآثار ، التاريخ ، تاريخ الفن ، الأدب الايطالى، الأدب اللاتينى، علوم الموسيقى ، الفلسفة ، تحقيق المخطوطات).



وأشارت إلى أن ذلك علمًا بأنه يجب على الراغبين فى التقدم ضرورة تقديم ما يثبت القيام ببحوثهم فى روما وأن يكون موضوع البحث عن روما أو الثقافة الرومانية فى عهد الإمبراطورية الرومانية حتى يومنا هذا.



بينما آخر موعد للتقدم : 31 مارس 2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://lemmermann-foundation.org/lemmermann-foundation-2022-felloship-award/