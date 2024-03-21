استعدادا لإطلاق المسابقة الوطنية.. صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يبدأ تدريب منسقي "نوادي الابتكار"

بدأ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أولى مراحل تنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين التي يتم تنظيمها في ضوء برنامج iclub، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، برعاية الدكتزر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المرحلة الأولى للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين بدأت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تدريب منسقي نوادي الابتكار بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 - 31 مارس الجاري، وبعد ذلك، سيتم نقل التدريب إلى الإدارات التعليمية بكل مديرية، ثم إلى المدارس في كل إدارة تعليمية.

وأشار ضياء خليل إلى أن الهدف من هذا التدريب تعريف منسقي نوادي الابتكار بأهداف وأنشطة برنامج iclubوتدريبهم على كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين، مؤكدًا أن بدء المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين يعد خطوة هامّة في مسيرة الصندوق لرعاية المواهب الشابة في مصر، وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم، ليكونوا روّاد المستقبل في مصر، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.



