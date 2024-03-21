عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا لإطلاق المسابقة الوطنية.. صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يبدأ تدريب منسقي "نوادي الابتكار"

صدى البلد

بدأ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أولى مراحل تنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين التي يتم تنظيمها في ضوء برنامج iclub، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، برعاية الدكتزر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المرحلة الأولى للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين بدأت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تدريب منسقي نوادي الابتكار بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 - 31 مارس الجاري، وبعد ذلك، سيتم نقل التدريب إلى الإدارات التعليمية بكل مديرية، ثم إلى المدارس في كل إدارة تعليمية.

txt

لقاء رسمي لتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية خاصة بالمجال الطبي

txt

فرصة للحصول على منح والدراسة خارج مصر للعام الدراسى 2024/2025.. قدم الآن عبر هذا الرابط

txt

بروتوكول لـ تشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2" مع الصين .. صور

txt

لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها للاختيار لـ جامعة أسوان وأكاديمية السادات

txt

الإصابة بأمراض القلب وارتقاع ضغط الدم.. آثار خطيرة لتناول الوجبات السريعة في رمضان

txt

عاشور يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

txt

للاستفادة بخبراتهم.. وزير التعليم العالى يعقد اجتماعًا مع العلماء المصريين في فرنسا

txt

خاص| تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

txt

"تعلم البرمجة وعلوم الكمبيوتر مش بس للكبار".. فعالية نموذج طلابي بجامعة المنصورة

txt

برامج تواكب سوق العمل وربط الأبحاث باحتياجات الدولة.. إنجازات استراتيجية التعليم العالي خلال عام

وأشار ضياء خليل إلى أن الهدف من هذا التدريب تعريف منسقي نوادي الابتكار بأهداف وأنشطة برنامج  iclubوتدريبهم على كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين، مؤكدًا أن بدء المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين يعد خطوة هامّة في مسيرة الصندوق لرعاية المواهب الشابة في مصر، وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم، ليكونوا روّاد المستقبل في مصر، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

ترشيحاتنا

من 1200 إلى 6000 جنيه.. المالية تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 2018 حتى الآن

بعثة كرواتيا تصل اليوم للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر

10 مليارات لصندوقي رعاية الأسرة وكبار السن.. السيسي لوزيرة التضامن: لازم تاخدي حقك

وزيرة التضامن: نتحمل تكلفة المواصلات لمن بلغوا 70 عاما فأكثر بنسبة 100%

مفاجأة بأقوال الشهود خلال محاكمة المتهمين في رشوة أسوان الكبرى|فيديو

بواقع 500 نقطة أساس.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ