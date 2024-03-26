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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها الفضاء وإعداد الطيارين.. جامعة إنجليزية بالعاصمة الإدارية تعلن بدء الدراسة بكلية الهندسة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن فرع جامعة يوكلان UCLan   " جامعة وسط لانكشير " الذى تستضيفه الجامعات الأوروبية في مصر EUE  عن بدء الدراسة في عدد 12 برنامجاً دراسياً للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة بتخصصات فريدة و متميزة تؤهل الطلاب لسوق العمل العالمي.


كما اعلنت عن انشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والإبتكار فى الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيمنح الفرصة للطلاب للتدريب العملي و المشاركة في مشاريع حقيقية.


كما تُتيح مساحات عمل و خدمات دعم للطلاب و الخريجين الذين يرغبون في تأسيس شركاتهم الناشئة ، وذلك من خلال الجمع بين خبرة الجامعة الواسعة في الصناعة والأوساط الأكاديمية، والمرافق والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى الدعم المصمم خصيصًا لتمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى واقع ملموس.

وتمتلك جامعة يوكلان مكانه كبيرة ضمن الجامعات الانجليزية حيث تعبتر من اقدم الجامعات داخل المملكة المتحدة والتى اسست عام 1828، وتم تصنيفها من قبل التصنيف العالمى للجامعات QS WORLD على انها ضمن أفضل % طبقا للتقييم العالمي “”  لعام 2022 وانها إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية ، وارتباطها بالصناعة وتتمتع كلية الهندسة بفرع جامعة سنترال لانكشير بعلاقات قوية مع العديد من الشركات والمؤسسات الهندسية الرائدة ، مما يوفر للخريجين فرص عمل مميزة بعد التخرج.
كما ان الكلية تقدم مجموعة واسعة من البرامج الهندسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما تركز البرامج الدراسية على الجانب النظري والعملي، حيث تتوفر لدى الكلية مختبرات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات و الأجهزة ، مما يتيح للطلاب إكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للعمل في المجال الهندسي.

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من جانبه أكد الدكتور محمود هاشم عبد القادر ، رئيس مجلس الأمناء أن الجامعات الأوروبية في مصرـ ان الجامعات الاوروبية  منذ انشائها وهى تحرص على اختيار اكبر الفروع فى العالم من خلال استضافة جامعات من التصنيف الاول مشيرا الى ان فرع جامعة يوكلان لديه مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و الهيئات المعاونه تم اختيارهم بواسطة الجامعه الأم والذين يحرصون على تقديم أحدث المعارف والخبرات للطلاب.


وأضاف عبد القادر أن الدراسة في كل برامج الهندسة بفرع جامعة يوكلان  عبارة عن أربع سنوات ، يتاح للطالب أن يقوم بدراسة 3 سنوات في EUE  والسنه الأخيرة في الجامعه الأم بالمملكة المتحدة ، مشيرا الى ان تخصصات كلية الهندسة تضم تخصصات فريدة وتدرس لاول مرة بمصر وتمنح درجة البكالوريوس في الهندسة بمرتبة الشرف علما بأن درجة البكالوريوس التي يحصل عليها خريجي جميع هذة البرامج هي معتمدة محليا وعالميا ، كما ان جامعة يوكلان الفرصه لطلاب الجامعات الأوروبية في مصر للتدريب خلال الصيف بمنح جزئية وكامله بالمملكة المتحدة .


وتبدأ جامعة يوكلان " وسط لانشكير" الدراسة بالبرامج الدراسية الاتية : 
1. هندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية BEng (HONS) Mechatronics and Intelligent Machine     
2. الهندسة الميكانيكية BEng (HONS) Mechanical Engineering                                              
3. هندسة السيارات الرياضية BEng Motorsports Engineering 
4. هندسة التصميم باستخدام الحاسوب BEng (HONS) Computer Aided Engineering  
5. هندسة الكهرباء Engineering BEng (HONS) Electrical & Electronics 
6. الهندسة المدنية BEng (HONS) Civil Engineering   
7. هندسة التصميم المعماري BSc Architectural Design
8. هندسة الطيران  BEng (HONS) Aerospace Engineering    
9. هندسة الفضاء وإعداد الطيارين BEng (HONS) Aerospace Engineering with Pilot Studies
10. هندسة التصنيع  BEng (HONS) Manufacturing Engineering
11. هندسة الالكترونيات  BEng (HONS) Electronic Engineering
12. هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة  BEng Renewable and Sustainable Energy  

واعلنت الجامعة التقديم متاح لجميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية العربية والاجنبية من خلال للدراسة بكلية الهندسة بجامعة يوكلان ، من خلال التقديم المباشر عن طريق مكتب التقديمات بالجامعة او من خلال موقع الجامعة الإلكتروني www.eue.edu.eg   أو الإتصال بالخط رقم 16323 ، علما بأن الجامعه ترحب بالطلاب و أولياء الأمور لزيارة الجامعه في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة للإطلاع علي أحدث المعامل والأجهزة والمعدات الموجودة بفرع جامعة يوكلان.

والجدير بالذكر أن الجامعات الأوروبية في مصر EUE والتي أنشأت طبقاً للقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021 ، و بموجب القانون رقم 162 لسنة 2018، ومقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة تستضيف فروع جامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم ، و هي جامعة لندن ، جامعة سنترال لانكشير UCLan ، وجامعة شرق لندن.

الجامعات الأوروبية في مصر

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