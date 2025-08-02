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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرقة العمليات المركزية بحزب الوفد تتابع سير انتخابات الشيوخ الأثنين والثلاثاء القادمين

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب الوفد  الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس  الشيوخ في الداخل  يومي الأثنين والثلاثاء القادمين العملية الانتخابية علي مدار اليومين من داخل المقر المركزي لحزب الوفد.

وتتشكل الغرفة برئاسة  الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد وعضوية المهندس محمد الزاهد عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب والمستشار صفوت عبدالحميد عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين ببورسعيد  والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للوفد والمحاسب جمال شحاته عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب   بالإضافة إلى صلاح توفيق مدير مكتب رئيس الحزب وأحمد عزت مدير المقر وعلي حسن  مدير شئون العضوية.

 

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي أن الغرفة سوف تتيح كافة المعلومات عن سير العملية الانتخابية ومرشحي الحزب لمن يرغب وسوف تنعقد من الساعه ال٩ صباحآ حتي السابعة مساءآ علي مدار اليومين.

وأضاف سكرتير عام الحزب أن المركز الإعلامي للحزب يتابع العملية الانتخابية وسير التصويت للقائمة الوطنية التي يشارك فيها الوفد ، كما يتولي المركز تقديم كافة الدعم الاعلامي لمرشحي الوفد.

الوفد حزب الوفد انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي

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