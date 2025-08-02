سفير مصر في السعودية: انتخابات الشورى تسير بدون أي عوائق

قال السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن لجان الاقتراع فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا بتوقيت السعودية، وسط أجواء منظمة وهادئة تسود العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المصري.

تزايد الإقبال رغم موسم الإجازات

وأشار السفير، خلال مداخله مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6»، على قناة «الحياة»، إلى أن الإقبال على التصويت ملحوظ منذ الصباح، خاصةً أن اليوم يُصادف عطلة نهاية الأسبوع، ما يعكس حرص الجالية المصرية على المشاركة رغم ارتباطات الإجازة.

وأكد «أبو سريع»، أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة وبدون أي عوائق، موضحا أن التصويت لا يستغرق أكثر من 5 دقائق، بفضل الإجراءات المُسبقة التي اتخذتها السفارة لتسهيل المشاركة، بما في ذلك توفير المعلومات، وتيسير الوصول للناخبين.

حافلات للمدن البعيدة وتنظيم محكم

ولفت إلى أنه جرى تخصيص حافلات لنقل المواطنين من المدن البعيدة، إلى مقار اللجان الانتخابية، ما ساهم في زيادة الأعداد تدريجيا مع مرور اليوم، خاصةً بعد الساعة الرابعة من مساء أمس الجمعة؛ إذ بدأت كثافة الناخبين تزداد بشكل ملحوظ.

وشدد سفير مصر لدى السعودية، على أن المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، تعبّر عن الوعي الوطني لدى المصريين بالخارج، وتعكس روح الانتماء والحرص على المصلحة الوطنية، في ظل أجواء ديموقراطية منظمة.