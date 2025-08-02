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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريون في هولندا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

احتشد أبناء الجالية المصرية في هولندا أمام مقر السفارة المصرية بالعاصمة السياسية لاهاي، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في مشهد يُجسّد عمق الانتماء والولاء للوطن.

وأكد أعضاء الجالية، عقب مشاركتهم في عملية التصويت، وقوفهم الكامل خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدين دعمهم المطلق لجميع قرارات القيادة السياسية، وثقتهم في المسار الذي تسلكه الدولة نحو البناء والتنمية، وأن مشاركتهم تأتي تعبيرًا عن التمسك بالاستحقاقات الدستورية، وتجديدًا للثقة في الدولة المصرية، وتأكيدًا على وحدة الصف الوطني في الداخل والخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وفصلت محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

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