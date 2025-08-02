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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

“الجبهة الوطنية” يعلن تشكيل أمانة التراث برئاسة داليا السعدني

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة التراث، برئاسة المهندسة داليا السعدني، في إطار جهود الحزب لتفعيل دوره في الحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بالإرث الثقافي والحضاري المصري.

وضمّ التشكيل الجديد كوكبة من الشخصيات ذات الخبرات الواسعة في مجالات التراث والثقافة والإبداع، حيث تم تعيين كل من:
الأمناء المساعدين:
    •    أيمن جبر
    •    نيفين عبد الخالق
    •    جمال عامر
    •    أحمد عواض
أعضاء الأمانة:
    •    شيرين فرغل
    •    منال هلال
    •    أسامة أبو زيد
    •    علا العبودي
    •    هابي حسني
    •    إبرام مجدي
    •    مصطفى أبو العلا
    •    مريم أمين
    •    هبة عبد النبي
    •    نيفين الزهيري


ويأتي هذا التشكيل انطلاقًا من إيمان حزب الجبهة الوطنية بأهمية صون التراث المصري بكل مكوناته، في مواجهة محاولات الطمس والتشويه، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية داليا السعدني أيمن جبر نيفين عبد الخالق

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