قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر لم تتوانَ عن إدخال المساعدات لغزة.. وحل الدولتين أساس السلام الدائم
كيف تستعد الصين لمعركة الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة؟
رئيس رابطة المدارس الخاصة: لا يحق منع الطالب من التحويل إلا في حالة واحدة
متحدث الحكومة: سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام مبكرًا | فيديو
شقيق ضحية مصحة الطالبية: أخويا مات من التعذيب.. 8 أشخاص كانوا بيضربوه
شادي سرور: المسرح المصري لم ينتهِ ويشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا
جمال شعبان: السيدات أكثر عرضة لـ كسرة القلب من الرجال
عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ يضم نخبة من الخبراء ويؤدي دورًا استشاريًا مهمًا
رسميا.. أليو بادجي يعود إلى تركيا عبر بوابة سيفاس سبور
ترامب يوقع أمرا برسوم جمركية إضافية 40% على البرازيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 100 شخص وشركة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبدالمقصود خلال تكريم الجبهة الوطنية لأوائل الثانوية: البلد محتاجة كل شاب مشروعه ناجح

ل الدكتور ياسر عبد المقصود
ل الدكتور ياسر عبد المقصود
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

قال الدكتور ياسر عبد المقصود، أمين ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن النجاح في عالم سريع التغير لم يعد يُقاس فقط بالدرجات، بل بالرؤية، والاستمرار في التعلم، والثقة بالنفس، مؤكدًا أن ما يكمل مع الإنسان هو شخصيته وقيمه التي يعيش بها.

وأضاف عبد المقصود، خلال كلمته في احتفالية حزب الجبهة الوطنية لتكريم أوائل الثانوية العامة، أن ريادة الأعمال لم تعد مرتبطة بامتلاك شركة فقط، بل أصبحت ثقافة تقوم على الجرأة، والإبداع، والابتكار، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، ورؤية الفرص في كل تحدٍ.

وخاطب الطلاب قائلًا: “يمكن لسه مش عارفين هتدخلوا كلية إيه أو هتشتغلوا فين بعدين، وده طبيعي، لكن المهم تكونوا جاهزين تتعلموا، تتحركوا، وتبنوا حلمكم بنفسكم”، مشددًا على أن البلد في أمسّ الحاجة إلى طاقات الشباب، وأن كل واحد فيهم مشروع ناجح محتمل.

وأكد أن حزب الجبهة الوطنية يعمل فعليًا على تمكين الشباب من خلال برامج ومنصات وشراكات حقيقية، وليس مجرد شعارات، مضيفًا: “اللي يتفوق ويعرف يلاقي فرصته في الحياة، إحنا معاه وبنفتح له الطريق”.

وفي ختام كلمته، أعرب عبد المقصود عن فخره بانتمائه إلى حزب الجبهة الوطنية، قائلًا: “أنا فخور أكون بينكم النهاردة، وفخور بكل أم وأب تعبوا وربّوا، وفخور إنكم بتكتبوا أول سطر في حكايتكم”، داعيًا الطلاب للحفاظ على شغفهم والسعي لما يليق بهم، مؤكدًا: “خليكم دايمًا على طريق الحلم… تحيا مصر بأولادها وقلوب مؤمنة وعقول حرة”.

الجبهة الوطنية الدكتور ياسر عبد المقصود ريادة الأعمال الإنسان الثقة بالنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات مجلس الشيوخ

غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر

تظلمات الثانوية العامة 2025

غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025.. ومفاجأة بشأن كليات الطب

اضرار التين الشوكي

خطير على المعدة والكلى.. أضرار التين الشوكي وتحذير لمرضى السكر

ارشيفيه

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025.. كم يتقاضي أصحاب الدرجات بعد الزيادة الجديدة؟

الايجار القديم

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

أحمد عبدالقادر

انفراجة في موقف أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الأمير النائم

وجهه كان منور.. والد الأمير النائم يرد على المشككين في الغيبوبة الطويلة

عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ

عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون

جمال شعبان

جمال شعبان: هناك أمل في تعافي مرضى الشلل والزهايمر باستخدام الذكاء الاصطناعي

بالصور

الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج
الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج
الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الصور الكاملة لاحتفال أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة بالعرض الخاص

العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة
العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة
العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة

تحذير لمرضى السرطان.. توقف عن هذه العادات الخطيرة خلال رحلة السرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طرق علاج الآثار الجانبية لأدوية السرطان

علاج السرطان
علاج السرطان
علاج السرطان

فيديو

صفاء جلال

صوتي راح.. صفاء جلال تكشف تطورات حالتها الصحية

محررة صدى البلد مع المحامي

مقدم البلاغ في بنت مبارك المزيفة: للأسف الناس هي اللي شهرتها |فيديو

تسونامي مصر

بعد زلزال روسيا العنيف.. خبير يوضح موقف مصر من مواجهة تسونامي

المتهمون

أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

المزيد