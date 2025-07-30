عبدالمقصود خلال تكريم الجبهة الوطنية لأوائل الثانوية: البلد محتاجة كل شاب مشروعه ناجح

قال الدكتور ياسر عبد المقصود، أمين ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن النجاح في عالم سريع التغير لم يعد يُقاس فقط بالدرجات، بل بالرؤية، والاستمرار في التعلم، والثقة بالنفس، مؤكدًا أن ما يكمل مع الإنسان هو شخصيته وقيمه التي يعيش بها.

وأضاف عبد المقصود، خلال كلمته في احتفالية حزب الجبهة الوطنية لتكريم أوائل الثانوية العامة، أن ريادة الأعمال لم تعد مرتبطة بامتلاك شركة فقط، بل أصبحت ثقافة تقوم على الجرأة، والإبداع، والابتكار، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، ورؤية الفرص في كل تحدٍ.

وخاطب الطلاب قائلًا: “يمكن لسه مش عارفين هتدخلوا كلية إيه أو هتشتغلوا فين بعدين، وده طبيعي، لكن المهم تكونوا جاهزين تتعلموا، تتحركوا، وتبنوا حلمكم بنفسكم”، مشددًا على أن البلد في أمسّ الحاجة إلى طاقات الشباب، وأن كل واحد فيهم مشروع ناجح محتمل.

وأكد أن حزب الجبهة الوطنية يعمل فعليًا على تمكين الشباب من خلال برامج ومنصات وشراكات حقيقية، وليس مجرد شعارات، مضيفًا: “اللي يتفوق ويعرف يلاقي فرصته في الحياة، إحنا معاه وبنفتح له الطريق”.

وفي ختام كلمته، أعرب عبد المقصود عن فخره بانتمائه إلى حزب الجبهة الوطنية، قائلًا: “أنا فخور أكون بينكم النهاردة، وفخور بكل أم وأب تعبوا وربّوا، وفخور إنكم بتكتبوا أول سطر في حكايتكم”، داعيًا الطلاب للحفاظ على شغفهم والسعي لما يليق بهم، مؤكدًا: “خليكم دايمًا على طريق الحلم… تحيا مصر بأولادها وقلوب مؤمنة وعقول حرة”.