ظروف غير آمنة.. تفاصيل جديدة في حادث انهيار جسر هائل بمدينة بالتيمور الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات تحاول إنقاذ 7 أشخاص على الأقل بعد انهيار جسر في مدينة بالتيمور.

وكان المستجيبون للطوارئ يبحثون عن سبعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم في الماء، حسبما صرح كيفن كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة إطفاء بالتيمور، لوكالة أسوشيتد برس.

وقال إن الوكالات تلقت مكالمات طوارئ حوالي الساعة 1.30 صباحا بالتوقيت المحلي تفيد بأن سفينة مسافرة من بالتيمور قد اصطدمت بعمود على الجسر، مما تسبب في انهياره. وكانت هناك مركبات متعددة على الجسر في ذلك الوقت، بما في ذلك واحدة بحجم مقطورة جرار.

وأضاف كارترايت: "ينصب تركيزنا الآن على محاولة إنقاذ هؤلاء الأشخاص واستعادتهم". مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه معرفة عدد الأشخاص الذين تأثروا لكنه وصف الانهيار بأنه "حدث تطور.. الإصابات الجماعية".

وتابع قائلا إنه يبدو أن هناك "ظروفا غير آمنة وغير مستقرة، وأن المستجيبين للطوارئ يعملون بحذر".

قال: "هذه حالة طوارئ".

فيما ذكرت تقارير اعلامية بأنه تم فصل الطاقة على الجسر كإجراء احترازي، لضمان سلامة المستجيبين الأوائل الذين يحضرون مكان الحادث، بما في ذلك غواصي الإنقاذ الموجودين في الماء.

وقال تقرير على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي سيتيزن أن وقود الديزل يتسرب من السفينة. قالت طواقم الإطفاء أيضا إن هيكل السفينة قد تم اختراقه أثناء الاصطدام.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بانهيار جسر «فرانسيس سكوت كي» بمدينة بالتيمور الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء،بعد اصطدام سفينة كبيرة به، حسبما؛ مشيرة إلى تسجيل مصور للحادثة.

وقالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند على منصة «إكس» إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب "حادثة" على الجسر، مؤكدة تغيير مسارات المرور.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب.

وتواصلت شبكة سي إن إن مع إدارة إطفاء مدينة بالتيمور للحصول على معلومات إضافية.

وقال عمدة بالتيمور براندون سكوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حوالي الساعة 3 صباحا إنه كان في طريقه إلى "الحادث" على الجسر. وأضاف: "موظفو الطوارئ في مكان الحادث، والجهود جارية".

ويظهر فيديو الاصطدام قاربا شاهقا متجها مباشرة نحو أحد أعمدة دعم الجسر قبل الاصطدام به، مما أدى إلى امتداد هائل من الجسر يتحطم في الماء أدناه في ثوان معدودة.

وأدى التأثير على الفور إلى انهيار الأجزاء المجاورة من الجسر.

وأظهرت لقطات فيديو أن الحادث أرسل أعمدة كبيرة من الدخان والنار في الهواء ويبدو أن جزءا من الجسر انهار فوق مقدمة القارب.

واستمر الدخان الكثيف في الارتفاع في الهواء لعدة دقائق.

ويمتد الجسر الذي يبلغ طوله 1.6 ميل و4 حارات فوق نهر باتابسكو ويعمل كمعبر خارجي لميناء بالتيمور ووصلة أساسية للطريق السريع 695، أو طريق بالتيمور.