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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف| الأسماء

صدى البلد

أصيب 20 شخصاً، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى كوبري سدمنت الجبل بمركز اهناسيا غرب بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل من أعلى كوبري سدمنت الجبل بمركز اهناسيا غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعه انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

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وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عفاف بهنساوي محمد 36 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة وسحجات، مها أحمد محمد 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، إيمان علواني محمد 40 سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق والذراع الأيمن، نعمات يوسف لطفي 40 سنة، مصابة بكدمات متفرقة وسحجات، فواكة فرج إسماعيل 58 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، رضا محمد محمود 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

كما أصيبت زينب حمدي بكري 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عماد محمد محمد 17 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، كريم جمال رمضان، 15 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساعد الأيمن، هبه عبد السلام بهنساوي 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، حمدان عزام أحمد 25 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة وسحجات، عرفات محمود عويس 35 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة وسحجات وكدمة بالصدر، شيماء محمد 40 سنة، مصابة بغيبوبة، زهراء محمد أحمد 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، راوية سعيد عيد 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وائل محمد عبد الحميد 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، يوسف عبد السلام محمد 13 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، فيروز زايد أبو الفضل 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، صفية محمد محمد 16 سنة، مصابة بكدمات متفرقة وسحجات، أحمد رجب محمد 21 سنة، مصاباً بجرح بالجبهة مع سحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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