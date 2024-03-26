حريق يلتهم مصنع تبريد ويصيب 4 عمال في أكتوبر

أصيب 4 عمال إثر اندلاع حريق في مصنع دلتا فوم لانتاج غرف التبريد بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم أكتوبر، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، بنشوب حريق بمصنع دلتا فوم بالمنطقة الصناعية وإصابة 4 عمال.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المصنع.

و افادت التحريات من خلال استجواب صاحب المصنع بأنه أثناء العمل اشتعلت النيران بالمولد أدى إلى اشتعال 50 متر جمالون وبعض الرولات البلاستيكية المستخدمة في الإنتاج، وأن سبب الحريق ماس كهربائي.

وأسفر الحريق عن إصابة “كمال، م”، 22 سنة، عامل، و"محمد، أ"، 17 سنة، و"محمد، خ"، 25 سنة، جميعهم عمال ومصابين باختناق، و"محمود، م"، 16 سنة، مصاب بحرق في الوجه والظهر.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.