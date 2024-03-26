اصطدام قطار النوم بسيارة نقل حاولت عبور شريط السكة الحديد في أسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه أثناء مرور ( قطار ٨٢/ ٢٥٠٨ نوم القاهره/ أسوان) صباح اليوم بكم ( ٧٥٤/٩٠٠ ) بين المحاميد والوصلة فوجئ قائد القطار بسياره نقل تعبر السكة من مكان غير معد للعبور تحمل لوحات معدنيه( ٨٩٤٧ ه ن ب ) مما أدى إلى اصطدام القطار بها وإصابة سائق السيارة ونقله إلى المستشفى.



وتم الدفع بالمعدات اللازمة إلى موقع الحادث وتم رفع السيارة وتسيير حركة القطارات على الخط بصورة طبيعية.



وتهيب الهيئة بالسادة قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور وعدم عبور شريط السكة الحديد إلا من الأماكن المعدة للعبور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.