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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجاة شاب ووالدته من حريق سيارتهما على طريق الصف

صدى البلد

أصيب سائق ووالدته في حادث انقلاب سيارة واشتعال الجزء الأمامي منها بدائرة القسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها “يوسف، ش”، 23 سنة، مصاب بكدمة في الوجه والقدم، على الطريق الصحراوي، بدائرة القسم، وبصحبته والدته “صفاء، م”، 50 سنة، مصابة بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال الجزء الأمامي منها، وتم إخماد الحريق بمعرفة الأهالى، وتولت النيابة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة

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