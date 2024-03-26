مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: نشعر بالفزع بسبب توسيع المستوطنات الإسرائيلية

أكد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، أنه لابد من ضمان أمن وسلامة قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مندوب بريطانيا في جلسة مجلس الأمن بشان فلسطين، :" نشعر بالفزع بسبب توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ172 للحرب إلى 32414 شهيد و74787 إصابة وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أشارت صحة غزة إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، ووصل منها للمستشفيات 81 شهيد و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.