منسق السلام في الشرق الأوسط: لا تبرير للعقاب الجماعي على سكان غزة

أكد المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، أن خبراء العالم وثقوا أن المجاعة باتت على أبواب غزة ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط:" فجعت من حجم الدمار الذي حدث بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة وليس هناك تبرير لهذا العقاب الجماعي على سكان غزة".

وأضاف المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط: أرحب بفتح مسارات بحرية لتوفير مساعدات إنسانية ولا يمكن أن يكون البحر بديلا عن البر".

وتابع المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط:" تم استخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد من قبل الاحتلال".

وأكمل “ نظام الرعاية الصحية في غزة يهدم وهناك قيود على العمل الميداني الإنساني وخطوط الإمداد”.