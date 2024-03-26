برلماني: قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة جاء نتيجة لجهود مصر

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعد خطوة جديدة مهمة وضرورية، لإنقاذ الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من جرائم حرب وعدوان من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قرقر في تصريحات له اليوم: رغم أن القرار مؤقت إلا أن وقف العدوان الذى يتعرض له أهالي غزة كل يوم، يعد خطوة جيدة، تسمح بمواصلة الجهود الدبلوماسية لصدور قرار دائم بوقف إطلاق النار، مشيرا إلي أن ذلك القرار جاء نتيجة الجهود المصرية المستمرة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأشار إلي أن هذا القرار يتميز بأنه غير مشروط وغير مرتبط بشروط لتنفيذه من كافه الأطراف وفقا لما نص عليه القرار، ويعد فرصة لتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة خاصة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.



وشدد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، علي ضرورة تحرك المجتمع الدولى نحو الالتزام بتنفيذ القرار ولاسيما أن اسرائيل ستحاول الالتفاف حول القرار بربط الوقف الفوري لإطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين أو الرهائن لدي حماس وهو الأمر الذي لم يتضمنه القرار.

كما أكد النائب وحيد قرقر، على ضرورة وجود تحركات دولية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، في محاولة لاحتواء احتياجات السكان الذين يعانون بسبب تدني الأوضاع الإنسانية، وتذليل العقبات التي تضعها إسرائيل لعرقلة دخولها.

وثمن وحيد قرقر، الجهود المصرية المستمرة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك رؤية ثابتة بشأن حل القضية الفلسطينية.