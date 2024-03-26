منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: الاحتلال يستخدم الأسلحة الفتاكة في غزة

أكد تور وينسلاند، المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه تم استخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد من قبل الاحتلال في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط:" نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة تهدم وهناك قيود على العمل الميداني الإنساني وخطوط الإمداد".

وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، قائلا إن الناس هناك يواجهون الموت القاسي بسبب المجاعة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، يجب إلغاء القرار، ولا يمكنهم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما يقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية.