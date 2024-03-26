الأونروا: ندعو إسرائيل لإلغاء قرار منع وصول المساعدات إلى غزة

دعا المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، قائلا إن الناس هناك يواجهون الموت القاسي بسبب المجاعة.



وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، يجب إلغاء القرار، ولا يمكنهم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما يقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية.

وقال مدير عام الأونروا يوم الأحد الماضي إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل الغذاء إلى شمال غزة.