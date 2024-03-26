أستاذ تفسير: التعالي على العصاة من أكبر المعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن منهج التعالي على العصاة من أكبر المعاصي، متابعًا "أنت هنا تقابل معصية بمعصية وقد تقابل معصية بمعصية أكبر".

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في القرآن الكريم هناك آية عجيبة قد لا يلتفت إليها الناس وهي "وذروا ظاهر الإثم وباطنه".

وتابع: "إحنا نظرتنا محصورة غالبًا في ظاهر الإثم يعني واحد مثلًا يشرب الخمر فنحن ننظر إليه أنه يرتكب معصية وهذا ظاهر الإثم وأنت اللي بتلوم عليه وتشنع عليه قد يكون قلبك ممتلئ بالحقد بالضغينة بالحسد بالكبر بالتعالي فانت أيضا مرتكب لمعصية زيه، الفرق بينكم أن هو معصية ظاهرة وأنت معصيتك باطنة".