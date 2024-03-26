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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صالح عبد النبي يعلق على شائعة وفاته ويكشف أغرب مواقف تعرض لها في مصر

صالح عبد النبي
صالح عبد النبي

كشف الفنان صالح عبد النبي، أسرارا لا يعرفها الجمهور عنه، بجانب المواقف الكوميدية والغريبة التي تعرض لها في مصر.

قال صالح عبد النبي خلال استضافته ببرنامج Out Box عبر سوشيال ميديا قناة صدى البلد: «عمري 43 سنة أعتقد لم يعرفه الكثيرون وقبل التمثيل والموديل كان عندي صالون حلاقة ومتزوج منذ حوالي 6 أشهر».

وتابع: «هناك أشخاص كانوا يعتقدون أنني مصري لكني لبناني وأعيش في مصر منذ حوالي 9 سنوات، ووجدت صعوبة في اللهجة المصرية خاصةً للتمثيل وهناك كلمات مصرية أتعلمها حتى الآن وأسأل عنها أصحابي».

وروى صالح عبد النبي موقفا غريبا تعرض له بسبب كلمة لم يفهمها، قائلًا: «كنا في التصوير وبسأل قدامنا قد إيه، واحد قال لي براحتك ادنجل فسألت المساعد وشرحلي معناها».

وعن المواقف الكوميدية الأخرى التي تعرض لها في مصر، قال: «أول ما جيت مصر كنت عايز أشتري موز وقُلت للفكهاني فسألني عايزه يقعد؟.. وقتها سألت صاحبي الموز عندكم بيقعد؟.. ووضحلي إنه يقصد الموز أخضر مش مستوي».

وأوضح أنه يتمنى أن يقدم فيلم من بطولته لكن إذا قدم عمل عن حياته الشخصية، سيبكي الجميع لأنه عانى كثيرًا في حياته وسيطلق عليه اسم «متآمنش لحد».

وعلق صالح عبد النبي على شائعة وفاته بعد فيلم فتح عينيك، قائلًا: «نشرت بوست وقُلت إني لسة عايش ولم أنزعج بالعكس شعرت أن الجمهور فاكرني حتى الآن».

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