العاهل الأردني: نرفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين ويجب وقف عنف المستوطنين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاستمرارفي دعم وتمكين الأشقاء الفلسطينيين في صمودهم على أرضهم وفي بيوتهم ومقدساتهم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما أكد العاهل الأردني رفض بلاده أي مخطط لتهجير الفلسطينيين والتصدي بكل قوة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالضفة الغربية.

وقال العاهل الأردني:" يجب وقف عنف المستوطنين والتصعيد الذي سيدفع بالمنطقة نحو الهاوية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد طفلة فلسطينية وأصابة آخرين، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الطفلة إيلين العثامنة استشهدت جراء قصف الاحتلال منزل عائلتها في حي الجنينة شرق رفح.

وأضافت أن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على استراحة عائلية تؤوي نازحين شمال رفح ارتفع إلى 19 بينهم 9 أطفال.