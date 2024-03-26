استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على رفح والنصيرات وخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد طفلة فلسطينية وأصابة آخرين، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الطفلة إيلين العثامنة استشهدت جراء قصف الاحتلال منزل عائلتها في حي الجنينة شرق رفح.

وأضافت أن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على استراحة عائلية تؤوي نازحين شمال رفح ارتفع إلى 19 بينهم 9 أطفال.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين أثناء انتشالهم جثامين من تحت أنقاض منزل في النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة الأمل غرب مخيم النصيرات، كما شن طيران الاحتلال غارات على المخيم.

وشن طيران الاحتلال غارات في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وعلى بلدة بيت حانون ومخيم جباليا شمال القطاع.

ووصل إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، جثامين 12 شهيدا بعد انتشالهم، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة المواصي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32414 شهيد و74787 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول اليهم.